https://sputnikarabic.ae/20221222/واشنطن-تدرج-10-كيانات-روسية-جديدة-ضمن-قائمة-العقوبات-1071501920.html
واشنطن تدرج 10 كيانات روسية جديدة ضمن قائمة العقوبات
واشنطن تدرج 10 كيانات روسية جديدة ضمن قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 10 كيانات روسية مرتبطة بمجال النقل والشحن. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T18:51+0000
2022-12-22T18:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة أنها "أدرجت 10 كيانات روسية مرتبطة بمجال النقل والشحن ضمن قائمة العقوبات، من بينها معهد أبحاث هندسة السفن، ومعهد علم المحيطات وشركة أنظمة الملاحة البحرية وغيرها من المؤسسات".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين، أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.وكان لهذه العقوبات ارتدادات أسوأ على الجهات التي فرضتها؛ حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221010/بوتين-يجب-استخدام-العقوبات-لتعزيز-سيادة-البلاد-1068824214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
واشنطن تدرج 10 كيانات روسية جديدة ضمن قائمة العقوبات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 10 كيانات روسية مرتبطة بمجال النقل والشحن.