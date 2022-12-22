https://sputnikarabic.ae/20221222/وزارتا-دفاع-السودان-واليمن-توقعان-مذكرة-تفاهم-1071495508.html
وزارتا دفاع السودان واليمن توقعان مذكرة تفاهم
وزارتا دفاع السودان واليمن توقعان مذكرة تفاهم
وقع وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد حسين، مع نظيره السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، مذكرة تفاهم، بشأن عمليات السلام ومكافحة الإرهاب. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T15:52+0000
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وتطرقت مذكرة التفاهم بين السودان واليمن لتقديم الدعم اللازم المتعلق بعمليات السلام وإدارة الأزمات وعمليات مكافحة الإرهاب والقرصنه البحرية إضافة لتبادل الخبرات في إرسال البعثات بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وأكد وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في كلمة له بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، التي وقعت أمس الأربعاء، أن "ما يحدث في اليمن هو قديم متجدد وأن استهداف أمن واستقرار اليمن ظل منذ قرون عدة ويأتي ذلك للموقع الجواسترتيجي وهو سبب هذه الصراعات الدائرة في اليمن".وتابع ياسين مشددا على "دعم السودان للشرعية في اليمن"، لافتا إلى أن "توقيع هذه المذكرة ما هو إلا أكبر دليل على حرص السودان ودعمه ومساندته لليمن الشقيق حتى يعود لسابق عهدها المقرونة باليمن السعيد"من ناحيته، عبر وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد حسين، أن "الوضع في السودان يسر ويطمئن، خاصة فيما شهده من استقرار وتقدم عكس ما يعيشه اليمن من صرعات وحروب".وامتدح حسين "العلاقة الأزلية بين السودان واليمن، وأشاد بالتطور الذي ظل يشهده السودان، لا سيما في الجانب العسكري".وتشارك وحدات من القوات المسلحة السودانية في تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية يقوم بعمليات ضد جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220228/لجان-المقاومة-في-السودان-تطرح-ميثاق-سلطة-الشعب-لإسقاط-الانقلاب-العسكري-والانسحاب-من-حرب-اليمن-1059277521.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
وزارتا دفاع السودان واليمن توقعان مذكرة تفاهم
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وقع وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد حسين، مع نظيره السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، مذكرة تفاهم، بشأن عمليات السلام ومكافحة الإرهاب.
وتطرقت مذكرة التفاهم بين السودان واليمن لتقديم الدعم اللازم المتعلق بعمليات السلام وإدارة الأزمات وعمليات مكافحة الإرهاب والقرصنه البحرية إضافة لتبادل الخبرات في إرسال البعثات بين البلدين، وفقا لوكالة
الأنباء السودانية (سونا).
وأكد وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في كلمة له بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، التي وقعت أمس الأربعاء، أن "ما يحدث في اليمن هو قديم متجدد وأن استهداف أمن واستقرار اليمن ظل منذ قرون عدة ويأتي ذلك للموقع الجواسترتيجي وهو سبب هذه الصراعات الدائرة في اليمن".
وتابع ياسين مشددا على "دعم السودان للشرعية في اليمن"، لافتا إلى أن "توقيع هذه المذكرة ما هو إلا أكبر دليل على حرص السودان ودعمه ومساندته لليمن الشقيق حتى يعود لسابق عهدها المقرونة باليمن السعيد"
من ناحيته، عبر وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد حسين، أن "الوضع في السودان يسر ويطمئن، خاصة فيما شهده من استقرار وتقدم عكس ما يعيشه اليمن من صرعات وحروب".
وامتدح حسين "العلاقة الأزلية بين السودان واليمن، وأشاد بالتطور الذي ظل يشهده السودان، لا سيما في الجانب العسكري".
وتشارك وحدات من القوات المسلحة السودانية في تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية يقوم بعمليات ضد جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.