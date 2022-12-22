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https://sputnikarabic.ae/20221222/وزير-الخارجية-التركي-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-1071500668.html
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في أوكرانيا
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في أوكرانيا
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في أوكرانيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T18:11+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.وخلال الاتصال، بحث الجانبان آخر التطورات في أوكرانيا لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).كما ناقش الجانبان صفقة شراء تركيا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية.وأكد تشاووش أوغلو لنظيره الأمريكي، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تتهم-أمريكا-بدعم-الإرهابيين-شمالي-سوريا-1070695860.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في أوكرانيا

18:11 GMT 22.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . POOL
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان آخر التطورات في أوكرانيا لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما ناقش الجانبان صفقة شراء تركيا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين شمالي سوريا
30 نوفمبر, 11:46 GMT
وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية.
وأكد تشاووش أوغلو لنظيره الأمريكي، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.
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