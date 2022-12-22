https://sputnikarabic.ae/20221222/وزير-الخارجية-التركي-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-1071500668.html
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في أوكرانيا
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في أوكرانيا
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في أوكرانيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T18:11+0000
2022-12-22T18:11+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.وخلال الاتصال، بحث الجانبان آخر التطورات في أوكرانيا لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).كما ناقش الجانبان صفقة شراء تركيا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية.وأكد تشاووش أوغلو لنظيره الأمريكي، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تتهم-أمريكا-بدعم-الإرهابيين-شمالي-سوريا-1070695860.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في أوكرانيا
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان آخر التطورات في أوكرانيا
لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما ناقش الجانبان صفقة شراء تركيا مقاتلات "إف-16"
من الولايات المتحدة، وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.
وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية.
وأكد تشاووش أوغلو لنظيره الأمريكي، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا
.