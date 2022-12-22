https://sputnikarabic.ae/20221222/وكالة-كوريا-الشمالية-تفعل-هجمات-الهاكرز-ضد-جارتها-الجنوبية-في-2023--1071506823.html
وكالة: كوريا الشمالية تفعل هجمات "الهاكرز" ضد جارتها الجنوبية في 2023
وكالة: كوريا الشمالية تفعل هجمات "الهاكرز" ضد جارتها الجنوبية في 2023
تعتبر الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، أن جارتها الشمالية ستقوم بتفعيل هجمات الهاكرز ضدها في العام القادم، وذلك بهدف سرقة المعلومات حول التقنيات الحديثة... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T22:53+0000
2022-12-22T22:53+0000
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سيؤول – سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "في عام 2023، من المرتقب أن تسعى كوريا الشمالية لسرقة التقنيات الأساسية وجمع المعلومات الدبلوماسية والأمنية في محاولة الوصول لأهدافها السياسية".ووفقاً لبيانات الاستخبارات، قد تركز مجموعات "الهاكرز" الكورية الشمالية في عام 2023 على سرقة التقنيات الكورية الجنوبية المتعلقة بمحطات الطاقة النووية، الرقائق والصناعة العسكرية، إلى جانب المعلومات حول كوريا الجنوبية وسياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية.وتتوقع وكالة الاستخبارات في سيول أيضا أن تكثف بيونغ يانغ الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى سرقة العملة المشفرة في عام 2023.ومنذ عام 2017، زعم أن كوريا الشمالية سرقت أصول عملة مشفرة بقيمة 1.5 تريليون وون (1.2 مليار دولار)، بما في ذلك حوالي 800 مليار وون كوري جنوبي في عام 2022 وحده.
https://sputnikarabic.ae/20201127/وكالة-قراصنة-من-كوريا-الشمالية-حاولوا-اختراق-الشركة-المصنعة-للقاح--أسترازينيكا-1047328558.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
وكالة: كوريا الشمالية تفعل هجمات "الهاكرز" ضد جارتها الجنوبية في 2023
22:53 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 22:59 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
تعتبر الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، أن جارتها الشمالية ستقوم بتفعيل هجمات الهاكرز ضدها في العام القادم، وذلك بهدف سرقة المعلومات حول التقنيات الحديثة في مجال الطاقة النووية وأنظمة الفضاء.
سيؤول – سبوتنيك
. وبحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "في عام 2023، من المرتقب أن تسعى كوريا الشمالية لسرقة التقنيات الأساسية وجمع المعلومات الدبلوماسية والأمنية في محاولة الوصول لأهدافها السياسية".
27 نوفمبر 2020, 12:40 GMT
ووفقاً لبيانات الاستخبارات، قد تركز مجموعات "الهاكرز" الكورية الشمالية في عام 2023 على سرقة التقنيات الكورية الجنوبية المتعلقة بمحطات الطاقة النووية، الرقائق والصناعة العسكرية، إلى جانب المعلومات حول كوريا الجنوبية وسياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية.
وتتوقع وكالة الاستخبارات في سيول أيضا أن تكثف بيونغ يانغ الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى سرقة العملة المشفرة في عام 2023.
ومنذ عام 2017، زعم أن كوريا الشمالية سرقت أصول عملة مشفرة بقيمة 1.5 تريليون وون
(1.2 مليار دولار)، بما في ذلك حوالي 800 مليار وون كوري جنوبي في عام 2022 وحده.