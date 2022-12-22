https://sputnikarabic.ae/20221222/-سحر-مياه-تونس-الخضراء-يجذب-السياح-للعلاج-1071496432.html
سحر مياه تونس الخضراء يجذب السياح للعلاج
سحر مياه تونس الخضراء يجذب السياح للعلاج
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: السياحة العلاجية في تونس والمعالجة بالمياه المعدنية؛ أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد؛... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T16:10+0000
2022-12-22T16:10+0000
2022-12-22T16:16+0000
مجتمع
صدى الحياة
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سحر مياه تونس الخضراء يغري السياح للعلاج
سحر مياه تونس الخضراء يغري السياح للعلاج
ازدهار السياحة العلاجية في تونسيختار الكثيرون من الأشخاص وجهات سفرهم بناء على وجود مناظر طبيعية خلابة وأماكن تاريخية وخدمات سياحية مميزة، لا سيما إذا كانوا يعانون من أمراض أو يريدون تخصيص هذه السفرة للعلاج والراحة فقط، هنا سيبحثون حتما عن وجود مراكز استشفائية وحمامات معدنية ليتخلّصوا من أي أمراض داخلية أو نفسية أصابتهم، وهذا النوع من السياحة موجود في عدة دول، من بينها: تونس الخضراء.حول هذا الموضوع، قال الدكتور نزار عبّاس، اختصاصي علاج بالمياه البحر والمياه المعدنية في تونس لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور عبّاس إلى أن "العلاج بمياه البحر في تونس معروف منذ عام 2004، حيث أن الشيء المميز فيها، هو طبيعة المناخ المصاحبة لنوعية مياه البحر، وأشهر الأمراض التي يتم معالجتها، هي أمراض الروماتيزم وما يتبعها، وكذلك الأمراض الجلدية، والتنفسية والسمنة، والدهون في الدم، وأمراض ضغط الدم، بالإضافة إلى الأمراض النفسية، وكذلك داء السكري والغدد الدرقية".التفاصيل في الملف الصوتي....إعداد وتقديم: فرح القادري وعماد الطفيلي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
سحر مياه تونس الخضراء يجذب السياح للعلاج
16:10 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 16:16 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: السياحة العلاجية في تونس والمعالجة بالمياه المعدنية؛ أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد؛ ميسي يقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم والبشت القطري يصنع الحدث؛ شقيقتان سوريتان تحصدان المركز الأول في مسابقة عالمية؛ مصرية تحتفل بخلع زوجها بالطبل البلدي والمزمار.
ازدهار السياحة العلاجية في تونس
يختار الكثيرون من الأشخاص وجهات سفرهم بناء على وجود مناظر طبيعية خلابة وأماكن تاريخية وخدمات سياحية مميزة، لا سيما إذا كانوا يعانون من أمراض أو يريدون تخصيص هذه السفرة للعلاج والراحة فقط، هنا سيبحثون حتما عن وجود مراكز استشفائية وحمامات معدنية ليتخلّصوا من أي أمراض داخلية أو نفسية أصابتهم، وهذا النوع من السياحة موجود في عدة دول، من بينها: تونس الخضراء.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور نزار عبّاس، اختصاصي علاج بالمياه البحر والمياه المعدنية في تونس لبرنامج "صدى الحياة":
"كما هو معروف، بلادنا مشهورة بعلاج الكثير من الأمراض من مياه البحر، خاصة أنها تقع على البحر الأبيض المتوسط، حيث أن مياهه غير كثيفة الملوحة، مقارنة بباقي البحار".
وأشار الدكتور عبّاس إلى أن "العلاج بمياه البحر في تونس معروف منذ عام 2004، حيث أن الشيء المميز فيها، هو طبيعة المناخ المصاحبة لنوعية مياه البحر، وأشهر الأمراض التي يتم معالجتها، هي أمراض الروماتيزم وما يتبعها، وكذلك الأمراض الجلدية، والتنفسية
والسمنة، والدهون في الدم، وأمراض ضغط الدم، بالإضافة إلى الأمراض النفسية، وكذلك داء السكري والغدد الدرقية".
وأوضح ضيف حلقة "صدى الحياة" بأنّ "أشهر الأطباء المعالجين هم من روسيا وأن السياح الروس يأتون خصيصا إلى تونس وإلى تلك المراكز الاستشفائية لتلقي العلاج أو حتى دون الإصابة بأمراض فقط للراحة والاستجمام ومن أجل الشمس والحرارة والبحر وعنصر اليود خاصة".
التفاصيل في الملف الصوتي....
إعداد وتقديم: فرح القادري وعماد الطفيلي.