https://sputnikarabic.ae/20221222/-سحر-مياه-تونس-الخضراء-يجذب-السياح-للعلاج-1071496432.html

سحر مياه تونس الخضراء يجذب السياح للعلاج

سحر مياه تونس الخضراء يجذب السياح للعلاج

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: السياحة العلاجية في تونس والمعالجة بالمياه المعدنية؛ أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد؛... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

صدى الحياة

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سحر مياه تونس الخضراء يغري السياح للعلاج سحر مياه تونس الخضراء يغري السياح للعلاج

ازدهار السياحة العلاجية في تونسيختار الكثيرون من الأشخاص وجهات سفرهم بناء على وجود مناظر طبيعية خلابة وأماكن تاريخية وخدمات سياحية مميزة، لا سيما إذا كانوا يعانون من أمراض أو يريدون تخصيص هذه السفرة للعلاج والراحة فقط، هنا سيبحثون حتما عن وجود مراكز استشفائية وحمامات معدنية ليتخلّصوا من أي أمراض داخلية أو نفسية أصابتهم، وهذا النوع من السياحة موجود في عدة دول، من بينها: تونس الخضراء.حول هذا الموضوع، قال الدكتور نزار عبّاس، اختصاصي علاج بالمياه البحر والمياه المعدنية في تونس لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور عبّاس إلى أن "العلاج بمياه البحر في تونس معروف منذ عام 2004، حيث أن الشيء المميز فيها، هو طبيعة المناخ المصاحبة لنوعية مياه البحر، وأشهر الأمراض التي يتم معالجتها، هي أمراض الروماتيزم وما يتبعها، وكذلك الأمراض الجلدية، والتنفسية والسمنة، والدهون في الدم، وأمراض ضغط الدم، بالإضافة إلى الأمراض النفسية، وكذلك داء السكري والغدد الدرقية".التفاصيل في الملف الصوتي....إعداد وتقديم: فرح القادري وعماد الطفيلي.

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2022

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