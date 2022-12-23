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https://sputnikarabic.ae/20221223/أردوغان-الوضع-القائم-في-العلاقات-التركية-ـ-الأوروبية-ليس-في-مصلحة-الطرفين-1071530134.html
أردوغان: الوضع القائم في العلاقات التركية ـ الأوروبية ليس في مصلحة الطرفين
أردوغان: الوضع القائم في العلاقات التركية ـ الأوروبية ليس في مصلحة الطرفين
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الوضع القائم في العلاقات التركية ـ ‏الأوروبية ليس في مصلحة الطرفين".‏ 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T16:33+0000
2022-12-23T16:34+0000
أخبار تركيا اليوم
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وتابع موضحا في اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن "عدم رهن مصالح الاتحاد الأوروبي لأهداف ضيقة الأفق لدولة أو دولتين من أعضائه، من شأنه أن يمهد الطريق لتفاهم مربح للجانبين التركي والأوروبي"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.ولفت أردوغان في اتصاله الهاتفي مع روته إلى أنه "يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى لإنهاء الأزمة الدائرة".وأعرب الرئيس التركي خلال الاتصال برئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عن "ارتياحه لاكتساب العلاقات بين البلدين زخما بفضل الحوار القائم بينهما".
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان: الوضع القائم في العلاقات التركية ـ الأوروبية ليس في مصلحة الطرفين

16:33 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 23.12.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الوضع القائم في العلاقات التركية ـ ‏الأوروبية ليس في مصلحة الطرفين".‏
وتابع موضحا في اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن "عدم رهن مصالح الاتحاد الأوروبي لأهداف ضيقة الأفق لدولة أو دولتين من أعضائه، من شأنه أن يمهد الطريق لتفاهم مربح للجانبين التركي والأوروبي"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
ولفت أردوغان في اتصاله الهاتفي مع روته إلى أنه "يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى لإنهاء الأزمة الدائرة".
وأعرب الرئيس التركي خلال الاتصال برئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عن "ارتياحه لاكتساب العلاقات بين البلدين زخما بفضل الحوار القائم بينهما".
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