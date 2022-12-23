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https://sputnikarabic.ae/20221223/أردوغان-يتهم-الدول-الغربية-بازدواجية-المعايير-1071516556.html
أردوغان يتهم الدول الغربية بازدواجية المعايير
أردوغان يتهم الدول الغربية بازدواجية المعايير
وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، انتقادات مباشرة للدول الغربية التي تأوي الإرهابيين وتغلق حدودها أمام المهاجرين الهاربين من الصراعات والحروب. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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ونقلت وكالة "الأناضول" تصريحات أردوغان خلال افتتاحه لمؤتمر القضاء الدستوري في العالم الإسلامي في مدينة إسطنبول أشار خلالها إلى أن بعض الدول لا تنفك بالحديث عن حقوق الإنسان وسيادة القانون وماضيهم مليئ بالاستعمار، مضيفا أن "من يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية يحدثوننا عن قدسية حياة الإنسان".واعتبر أردوغان أن "المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين السوريين والعراقيين والأفارقة تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الأمر بإرهابيي رجل الدين غولن و تنظيم "بي كي كي".وتطرق أردوغان في خطابه إلى الحديث عن اليونان التي سماها بـ"الجارة الغربية" واتهمها بمعاملة المهاجرين بطريقة وحشية سيئة.كما استنكر إيواء واشنطن زعيم تنظيم غولن المتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية الأمريكية لم تطرق باب زعيم التنظيم أبدا رغم الوثائق الكثيرة التي قدمتها تركيا".
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العالم
العالم

أردوغان يتهم الدول الغربية بازدواجية المعايير

10:01 GMT 23.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، انتقادات مباشرة للدول الغربية التي تأوي الإرهابيين وتغلق حدودها أمام المهاجرين الهاربين من الصراعات والحروب.
ونقلت وكالة "الأناضول" تصريحات أردوغان خلال افتتاحه لمؤتمر القضاء الدستوري في العالم الإسلامي في مدينة إسطنبول أشار خلالها إلى أن بعض الدول لا تنفك بالحديث عن حقوق الإنسان وسيادة القانون وماضيهم مليئ بالاستعمار، مضيفا أن "من يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية يحدثوننا عن قدسية حياة الإنسان".
واعتبر أردوغان أن "المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين السوريين والعراقيين والأفارقة تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الأمر بإرهابيي رجل الدين غولن و تنظيم "بي كي كي".
وتطرق أردوغان في خطابه إلى الحديث عن اليونان التي سماها بـ"الجارة الغربية" واتهمها بمعاملة المهاجرين بطريقة وحشية سيئة.
كما استنكر إيواء واشنطن زعيم تنظيم غولن المتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية الأمريكية لم تطرق باب زعيم التنظيم أبدا رغم الوثائق الكثيرة التي قدمتها تركيا".
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