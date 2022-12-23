https://sputnikarabic.ae/20221223/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقصف-أوقع-قتيلا-و12-جريحا-شمال-صعدة-1071536553.html

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف أوقع قتيلا و12 جريحا شمال صعدة

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف أوقع قتيلا و12 جريحا شمال صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، وقوع ضحايا في صفوف المدنيين إثر استهداف الجيش السعودي منطقةً حدودية في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T23:14+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "الجيش السعودي شن قصفاً مدفعياً على منطقة الرقو في مديرية مُنَبِه الحدودية [شمال غربي صعدة]، أدى إلى سقوط قتيل و12 جريحاً بينهم مهاجرون أفارقة.ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي بشأن اتهام جماعة "أنصار الله".ويأتي القصف المنسوب للجيش السعودي، بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ ابريل الماضي، وانتهت في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق على تجديدها.وأعلنت "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221222/أنصار-الله-لا-يمكن-أن-تكون-هناك-هدنة-ما-لم-تستجب-لمطالب-الشعب-اليمني-1071498838.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي