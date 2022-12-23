https://sputnikarabic.ae/20221223/إسبانيا-تعتقل-أحد-أكثر-10-هاربين-مطلوبين-من-قبل-الولايات-المتحدة-1071531576.html
إسبانيا تعتقل أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين من قبل الولايات المتحدة
إسبانيا تعتقل أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين من قبل الولايات المتحدة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في مدريد. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T17:33+0000
2022-12-23T17:33+0000
2022-12-23T17:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الشرطة في بيان: "ألقى عملاء من الشرطة الوطنية القبض على ’إم جي بي‘ بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة المارشالات الأمريكية، والمقر الوطني للإنتربول في مدريد".الرجل المشار إليه هو مايكل جيمس برات، وهو نيوزيلندي المولد، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، لجرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والأرباح غير المشروعة.وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان الجاني متورطًا في إنتاج مواد إباحية سمعية وبصرية، ووظف القاصرين والشابات بشكل مخادع. موقع برات، الذي نشر عليه المحتوى المحظور، حقق إيرادات تزيد على 17 مليون دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسبانيا تعتقل أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين من قبل الولايات المتحدة
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أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في مدريد.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضحت الشرطة في بيان: "ألقى عملاء من الشرطة الوطنية القبض على ’إم جي بي‘ بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة المارشالات الأمريكية، والمقر الوطني للإنتربول في مدريد".
الرجل المشار إليه هو مايكل جيمس برات، وهو نيوزيلندي المولد، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، لجرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والأرباح غير المشروعة.
وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي
، كان الجاني متورطًا في إنتاج مواد إباحية سمعية وبصرية، ووظف القاصرين والشابات بشكل مخادع. موقع برات، الذي نشر عليه المحتوى المحظور، حقق إيرادات تزيد على 17 مليون دولار.