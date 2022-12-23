https://sputnikarabic.ae/20221223/إعلام-توقيف-رجل-بعد-إطلاق-نار-في-العاصمة-الفرنسية-باريس-1071519682.html
إعلام: توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس
إعلام: توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس
أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية أنه تم توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T11:29+0000
2022-12-23T11:29+0000
2022-12-23T11:44+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس
11:29 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية أنه تم توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس.