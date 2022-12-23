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إعلام: توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس
https://sputnikarabic.ae/20221223/إعلام-توقيف-رجل-بعد-إطلاق-نار-في-العاصمة-الفرنسية-باريس-1071519682.html
إعلام: توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس
إعلام: توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس
أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية أنه تم توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
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إعلام: توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس

11:29 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 23.12.2022)
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أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية أنه تم توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس.
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