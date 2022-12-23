https://sputnikarabic.ae/20221223/إيطاليا-تفسر-سبب-الخطأ-المزعوم-بشأن-وضع-أعلام-أيرلندا-خلال-زيارة-جورجيا-ميلوني-إلى-العراق-1071532473.html
إيطاليا تفسر سبب "الخطأ المزعوم" بشأن وضع أعلام أيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني إلى العراق
إيطاليا تفسر سبب "الخطأ المزعوم" بشأن وضع أعلام أيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني إلى العراق
أصدرت السفارة الإيطالية في العراق، بيانا رسميا للرد على صور متداولة تشير إلى وضع أعلام أيرلندا بدل أعلام إيطاليا، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T18:15+0000
2022-12-23T18:15+0000
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ونفت السفارة الإيطالية رسميا "الخطأ المزعوم" على حد وصفها، المتعلق برفع الأعلام الرسمية خلال اجتماع، اليوم الجمعة، الذي جرى بين جورجيا ميلوني مع نظيرها العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد".وفسرت السفارة الإيطالية في العراق "هذا الخبر بسبب المؤثرات البصرية الناتجة عن التصوير".يشار إلى أن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية قال في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، إن "ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي".ويأتي توضيح العراق وإيطاليا بعد أن تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تشير إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام أيرلندا بدلا من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى بغداد.
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيطاليا, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيطاليا, العالم, العالم العربي
إيطاليا تفسر سبب "الخطأ المزعوم" بشأن وضع أعلام أيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني إلى العراق
18:15 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 18:20 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
أصدرت السفارة الإيطالية في العراق، بيانا رسميا للرد على صور متداولة تشير إلى وضع أعلام أيرلندا بدل أعلام إيطاليا، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى العراق.
ونفت السفارة الإيطالية رسميا "الخطأ المزعوم" على حد وصفها، المتعلق برفع الأعلام الرسمية خلال اجتماع، اليوم الجمعة، الذي جرى بين جورجيا ميلوني مع نظيرها العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد".
وأكدت أن "الأعلام المستخدمة خلال زيارة ميلوني كانت جميعها للجمهورية الإيطالية".
وفسرت السفارة الإيطالية في العراق "هذا الخبر بسبب المؤثرات البصرية الناتجة عن التصوير".
يشار إلى أن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية
قال في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، إن "ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي".
ويأتي توضيح العراق وإيطاليا بعد أن تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تشير إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام أيرلندا بدلا من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى بغداد.