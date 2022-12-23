https://sputnikarabic.ae/20221223/الأردن-يعلن-أن-مخزونه-الاستراتيجي-من-القمح-يكفي-15-شهرا-1071533810.html
الأردن يعلن أن مخزونه الاستراتيجي من القمح يكفي 15 شهرا
الأردن يعلن أن مخزونه الاستراتيجي من القمح يكفي 15 شهرا
أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، أن "المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي استهلاك الأردن 15 شهرا، وذلك بفضل امتلاك الصوامع ما... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T19:23+0000
2022-12-23T19:23+0000
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وأضاف في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، المذاع على التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، "منذ عام 2008 خلال الأزمة العالمية كان القمح قد توفر آنذاك في الأردن، على الرغم من ارتفاع أسعاره بعد وصوله إلى 500 دولار في ذلك الوقت".وتابع مشيرا إلى أن "تلك الأزمة لفتت الانتباه إلى المخزون الاستراتيجي لزيادة السعة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التي تقوم بدورها بشراء أكبر كميات ممكنة من الحبوب في المواسم ضمن سياسة التحوط"، لافتا إلى "أهمية ظروف التخزين جيدة، والتي قد تصل 6 أشهر في الصوامع العامودية".وأوضح أنه "استنادا إلى الرؤية الملكية الرامية إلى تخزين الحبوب في المستوعبات الأرضية (الأفقية)، الأمر الذي انعكس على تقليل كلفة فاتورة الدعم مع زيادة السعة التخزينية".وشدد الطراونة، في تصريحاته المتلفزة لبرنامج "60 دقيقة"، أن المخزون الاستراتيجي "من قصص النجاح التي يتوجب الاعتزاز بها في الدولة الأردنية".وفي شهر مايو/ أيار، أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أن مخزون القمح في البلاد يكفي لمدة 8 شهور.وحسب موقع عمون نيوز الأردني، أكد رئيس مجلس الشركة، أنور العجارمة، أن مخزون القمح يكفي 8 أشهر، ومخزون الشعير يكفي 5 شهور على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20221219/مصر-الاحتياطيات-الاستراتيجية-من-القمح-تكفي-لأكثر-من-4-أشهر-1071359446.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يعلن أن مخزونه الاستراتيجي من القمح يكفي 15 شهرا
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أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، أن "المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي استهلاك الأردن 15 شهرا، وذلك بفضل امتلاك الصوامع ما يصل إلى 600 ألف طن، في حين تمتلك الوزارة عند المستوعبات الأرضية مليون طن."
وأضاف في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، المذاع على التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، "منذ عام 2008 خلال الأزمة العالمية كان القمح قد توفر آنذاك في الأردن، على الرغم من ارتفاع أسعاره بعد وصوله إلى 500 دولار في ذلك الوقت".
وتابع مشيرا إلى أن "تلك الأزمة لفتت الانتباه إلى المخزون الاستراتيجي لزيادة السعة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التي تقوم بدورها بشراء أكبر كميات ممكنة من الحبوب في المواسم ضمن سياسة التحوط"، لافتا إلى "أهمية ظروف التخزين جيدة، والتي قد تصل 6 أشهر في الصوامع العامودية".
وأوضح أنه "استنادا إلى الرؤية الملكية الرامية إلى تخزين الحبوب في المستوعبات الأرضية (الأفقية)، الأمر الذي انعكس على تقليل كلفة فاتورة الدعم مع زيادة السعة التخزينية".
وشدد الطراونة، في تصريحاته المتلفزة لبرنامج "60 دقيقة"، أن المخزون الاستراتيجي "من قصص النجاح التي يتوجب الاعتزاز بها في الدولة الأردنية".
وفي شهر مايو/ أيار، أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أن مخزون القمح في البلاد يكفي لمدة 8 شهور
.
وحسب موقع عمون نيوز الأردني
، أكد رئيس مجلس الشركة، أنور العجارمة، أن مخزون القمح يكفي 8 أشهر، ومخزون الشعير يكفي 5 شهور على الأقل.