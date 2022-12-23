https://sputnikarabic.ae/20221223/الأطباء-والصيادلة-في-الولايات-المتحدة-يطالبون-بوقف-مبيعات-دواء-تيرافلو-1071517272.html
الأطباء والصيادلة في الولايات المتحدة يطالبون بوقف مبيعات دواء "تيرافلو"
الأطباء والصيادلة في الولايات المتحدة يطالبون بوقف مبيعات دواء "تيرافلو"
طالب الأطباء والصيادلة في الولايات المتحدة، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" بالتوقف عن بيع دواء "تيرافلو" وعدد من الأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T10:29+0000
2022-12-23T10:29+0000
2022-12-23T10:29+0000
العالم
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ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أظهرت الدراسات أن أدوية "تيرافلو" و"بينادريل" وغيرها لا تعمل وغير فعالة.وتم التوضيح بأن الأدوية التي تحتوي على "الفينيليفرين" (يستخدم بشكل أساسي كمزيل للاحتقان، ولتوسيع حدقة العين، ولزيادة ضغط الدم)، وهو مادة آمنة؛ لا يخفف من احتقان الأنف، حسبما أظهرت الدراسات.
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العالم, منوعات
الأطباء والصيادلة في الولايات المتحدة يطالبون بوقف مبيعات دواء "تيرافلو"
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طالب الأطباء والصيادلة في الولايات المتحدة، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" بالتوقف عن بيع دواء "تيرافلو" وعدد من الأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج نزلات البرد، بسبب عدم الفعالية.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أظهرت الدراسات أن أدوية "تيرافلو" و"بينادريل" وغيرها لا تعمل وغير فعالة.
وتم التوضيح بأن الأدوية التي تحتوي على "الفينيليفرين" (يستخدم بشكل أساسي كمزيل للاحتقان، ولتوسيع حدقة العين، ولزيادة ضغط الدم)، وهو مادة آمنة؛ لا يخفف من احتقان الأنف، حسبما أظهرت الدراسات.