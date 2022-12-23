https://sputnikarabic.ae/20221223/البنتاغون-يدرس-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-نظام-باتريوت-في-الولايات-المتحدة-1071507526.html

البنتاغون يدرس تدريب القوات الأوكرانية على نظام "باتريوت" في الولايات المتحدة

البنتاغون يدرس تدريب القوات الأوكرانية على نظام "باتريوت" في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين أن الولايات المتحدة تدرس تدريب القوات الأوكرانية على استخدام نظام "باتريوت" للدفاع الجوي في... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T01:32+0000

2022-12-23T01:32+0000

2022-12-23T01:32+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الخميس إن قرار إجراء التدريب في الولايات المتحدة وليس في بلد ثالث في أوروبا يرجع إلى تطور نظام الأسلحة الذي يتطلب عدة أشهر من التدريب.وأضاف التقرير أن باتريوت - نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما في ترسانة الولايات المتحدة - يتطلب حوالي 90 جنديا للعمل عليه.ولفت التقرير أيضا إلى أنه إذا قررت واشنطن إجراء تدريب في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتمركز القوات الأوكرانية في قاعدة "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما.وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تسلم الولايات المتحدة لأوكرانيا بطارية باتريوت الموجودة في مخزونها بدلا من نقل بطارية تم نشرها بالفعل.وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير إن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال الرئيس الروسي: أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر.وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن حزمة أمنية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا تتضمن نظام باتريوت للدفاع الجوي.

https://sputnikarabic.ae/20221222/بوتين-مجريات-العملية-العسكرية-الخاصة-حتمية-وضرورية-1071496326.html

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