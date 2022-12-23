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https://sputnikarabic.ae/20221223/الخارجية-العراقية-ترد-على-استبدال-علم-إيطاليا-بأيرلندا-خلال-زيارة-جورجيا-ميلوني-1071528570.html
الخارجية العراقية ترد على "استبدال" علم إيطاليا بأيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني
الخارجية العراقية ترد على "استبدال" علم إيطاليا بأيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تشير إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام أيرلندا بدلا ‏من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T16:02+0000
2022-12-23T16:02+0000
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وتظهر ميلوني في الصور المتداولة، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤتمرا صحفيا، وخلفها أعلاما بالأبيض والأخضر والبرتقالي، وهي ألوان علم أيرلندا.وألوان العلم الإيطالي هي الأخضر والأبيض والأحمر.واتهم بعض مستخدمي "تويتر" السلطات العراقية بـ"الجهل والتقصير"، وعدم القدرة على التمييز بين العلم الأيرلندي والإيطالي.وفي أول رد منها، قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، إن "ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي".وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنها وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيطاليا, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيطاليا, العالم, العالم العربي

الخارجية العراقية ترد على "استبدال" علم إيطاليا بأيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني

16:02 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / JOHN THYSرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
© AFP 2022 / JOHN THYS
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تشير إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام أيرلندا بدلا ‏من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى بغداد.‏
وتظهر ميلوني في الصور المتداولة، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤتمرا صحفيا، وخلفها أعلاما بالأبيض والأخضر والبرتقالي، وهي ألوان علم أيرلندا.
وألوان العلم الإيطالي هي الأخضر والأبيض والأحمر.
واتهم بعض مستخدمي "تويتر" السلطات العراقية بـ"الجهل والتقصير"، وعدم القدرة على التمييز بين العلم الأيرلندي والإيطالي.
وفي أول رد منها، قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، إن "ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنها
"تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".
وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".
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