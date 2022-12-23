الخارجية العراقية ترد على "استبدال" علم إيطاليا بأيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني
© AFP 2022 / JOHN THYSرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
© AFP 2022 / JOHN THYS
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تشير إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام أيرلندا بدلا من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى بغداد.
وتظهر ميلوني في الصور المتداولة، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤتمرا صحفيا، وخلفها أعلاما بالأبيض والأخضر والبرتقالي، وهي ألوان علم أيرلندا.
وألوان العلم الإيطالي هي الأخضر والأبيض والأحمر.
واتهم بعض مستخدمي "تويتر" السلطات العراقية بـ"الجهل والتقصير"، وعدم القدرة على التمييز بين العلم الأيرلندي والإيطالي.
هذا الخطأ كفيل بمراجعه جدية للمكتب الاعلامي ربيع نادر و الجهة الخاصة بتنظيم استقبال الرئيس جورجيا ميلوني علم ايطاليا احمر غامق يختلف عن علم ايرلندا احمر فاتح#سالفتنه_سالفة pic.twitter.com/mNifo9jAnX— الحشداوي (@NsrMhb) December 23, 2022
⛔️ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،استقبل اليوم نظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني،فوضعوا لها علم إيرلندا بدل علم إيطاليا pic.twitter.com/djYPy7cvOy— Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 23, 2022
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني— Hussein Kayed - حسين قايد (@Hukayed) December 23, 2022
وتقريبا ملقوش علم إيطاليا حطوا علم إيرلندا pic.twitter.com/Htam6BzHNo
وفي أول رد منها، قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، إن "ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنها
"تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".
وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".