https://sputnikarabic.ae/20221223/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-30-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-عتاد-عسكري-على-محور-كوبيانسك-1071525950.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكري على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكري على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عتاد عسكري أوكراني على محور كوبيانسك. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T14:06+0000
2022-12-23T14:06+0000
2022-12-23T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ونتيجة لقصف معاقل العدو في مناطق كيسلوفكا، وكراخمالنوي، وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتي مشاة قتاليتين، وأربع سيارات".وعلى محور كراسني ليمان، قامت القوات الجوية وقوات المدفعية بتوجيه ضربات لأماكن تجمع القوات الأوكرانية والعتاد العسكري في مناطق نيفسكي، ونوفوليوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى القضاء على مجموعتين تخريبيتين في منطقة أوروتشيشا ميدفيجيفو، وسيريبريانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-175-مسلحا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-بعدة-مناطق-نتيجة-للأعمال-القتالية-1071323372.html
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روسيا, القوات الروسية
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكري على محور كوبيانسك
14:06 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عتاد عسكري أوكراني على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ونتيجة لقصف معاقل العدو في مناطق كيسلوفكا، وكراخمالنوي، وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتي مشاة قتاليتين، وأربع سيارات".
وعلى محور كراسني ليمان، قامت القوات الجوية وقوات المدفعية بتوجيه ضربات لأماكن تجمع القوات الأوكرانية
والعتاد العسكري في مناطق نيفسكي، ونوفوليوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى القضاء على مجموعتين تخريبيتين في منطقة أوروتشيشا ميدفيجيفو، وسيريبريانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.