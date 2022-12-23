عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-30-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-عتاد-عسكري-على-محور-كوبيانسك-1071525950.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكري على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكري على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عتاد عسكري أوكراني على محور كوبيانسك. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T14:06+0000
2022-12-23T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065520710_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_67e73a76f0d76915334718cdce6d39a2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ونتيجة لقصف معاقل العدو في مناطق كيسلوفكا، وكراخمالنوي، وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتي مشاة قتاليتين، وأربع سيارات".وعلى محور كراسني ليمان، قامت القوات الجوية وقوات المدفعية بتوجيه ضربات لأماكن تجمع القوات الأوكرانية والعتاد العسكري في مناطق نيفسكي، ونوفوليوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى القضاء على مجموعتين تخريبيتين في منطقة أوروتشيشا ميدفيجيفو، وسيريبريانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-175-مسلحا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-بعدة-مناطق-نتيجة-للأعمال-القتالية-1071323372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065520710_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_db4f33471ac528354ff63ba9891c7dce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكري على محور كوبيانسك

14:06 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 23.12.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عتاد عسكري أوكراني على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، ونتيجة لقصف معاقل العدو في مناطق كيسلوفكا، وكراخمالنوي، وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتي مشاة قتاليتين، وأربع سيارات".
وعلى محور كراسني ليمان، قامت القوات الجوية وقوات المدفعية بتوجيه ضربات لأماكن تجمع القوات الأوكرانية والعتاد العسكري في مناطق نيفسكي، ونوفوليوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى القضاء على مجموعتين تخريبيتين في منطقة أوروتشيشا ميدفيجيفو، وسيريبريانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال 24 ساعة بعدة مناطق نتيجة للأعمال القتالية
18 ديسمبر, 12:56 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала