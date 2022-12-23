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https://sputnikarabic.ae/20221223/السعودية-وتونس-تتنافسان-على-لقب-أفضل-حارس-مرمى-في-العالم-لسنة-2022-1071535321.html
السعودية وتونس تتنافسان على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022
السعودية وتونس تتنافسان على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022
أدرج الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي "الهلال"، محمد العويس، ‏في قائمة المنافسين على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022.‏ 23.12.2022, سبوتنيك عربي
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والقائمة التي نشرها الاتحاد على موقعه، تضم 25 مرشحا، من أبرزهم حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيمليليانو مارتينيز، وحارس مرمى منتخب فرنسا، لوريس، وحارس مرمى بولندا، تشيزني، وحارس مرمى منتخب كراوتيا، دومينيك ليفاكوفيتش.وبرز اسم محمد العويس خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي أقيمت في قطر، بعد أن ساهم في تحقيق فوز المنتخب السعودي التاريخي على منتخب الأرجنتين، في دور المجموعات.وتضم قائمة المنافسين على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عربي الجنسية آخر، وهو حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي والنادي "الصفاقسي"، أيمن دحمان.
https://sputnikarabic.ae/20221202/حارس-مرمى-السعودية-يكشف-أسباب-خروج-منتخبه-من-منافسات-كأس-العالم-2022-1070780383.html
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رياضة, السعودية, أخبار تونس اليوم
رياضة, السعودية, أخبار تونس اليوم

السعودية وتونس تتنافسان على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022

20:29 GMT 23.12.2022
© Sputnik . Alexey Filippovحارس مرمى
حارس مرمى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
حارس مرمى
© Sputnik . Alexey Filippov
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أدرج الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي "الهلال"، محمد العويس، ‏في قائمة المنافسين على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022.‏
والقائمة التي نشرها الاتحاد على موقعه، تضم 25 مرشحا، من أبرزهم حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيمليليانو مارتينيز، وحارس مرمى منتخب فرنسا، لوريس، وحارس مرمى بولندا، تشيزني، وحارس مرمى منتخب كراوتيا، دومينيك ليفاكوفيتش.
وبرز اسم محمد العويس خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي أقيمت في قطر، بعد أن ساهم في تحقيق فوز المنتخب السعودي التاريخي على منتخب الأرجنتين، في دور المجموعات.
مشجعو المنتخب السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
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وتضم قائمة المنافسين على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عربي الجنسية آخر، وهو حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي والنادي "الصفاقسي"، أيمن دحمان.
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