https://sputnikarabic.ae/20221223/الصين-تحذر-أمريكا-من-استمرار-التنمر-وتحدي-الخطوط-الحمراء-وتدعوها-إلى-الحوار-1071517396.html
الصين تحذر أمريكا من استمرار "التنمر وتحدي الخطوط الحمراء" وتدعوها إلى الحوار
الصين تحذر أمريكا من استمرار "التنمر وتحدي الخطوط الحمراء" وتدعوها إلى الحوار
حذر وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، من استمرار واشنطن في انتهاج سلوكها القديم في "التنمر الأحادي الجانب"، مشددا على ضرورة حل... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T10:33+0000
2022-12-23T10:33+0000
2022-12-23T10:33+0000
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وقال الوزير الصيني في أحدث اتصال هاتفي مع بلينكن إنه "يتعين على الولايات المتحدة الالتفات إلى المخاوف المشروعة للصين والتوقف عن كبح وتحجيم تطورها، وألا تعمل باستمرار على تحدي الخط الأحمر للصين"، من خلال "التكتيكات المرحلية".وشدد وانغ على أن الجانبين يجب أن يركزا على تحويل التوافق الذي شهدته بالي بين الرئيسين إلى سياسات عملية وتحركات ملموسة.وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر الماضي، وناقشا ملفات ساخنة منها تايوان في أول محادثات وجها لوجه بينهما منذ 2017.وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعتقد أن الولايات المتحدة تنتقص شيئا فشيئا من مصالحها الأساسية، وتتحدى مطالبتها بالسيادة عليها، بينما تحرص على عدم اتخاذ تحرك واحد جذري يمكن أن يمنح الصين مبررا واضحا للرد بكامل قوتها.وأبدى بايدن اعتراضه على "تحركات الصين متزايدة العدائية حيال تايوان" والتي قال إنها تقوض السلام في منطقة مضيق تايوان ومحيطها الأوسع وتعرض الأمن العالمي للخطر.ووصف شي الأمر بأنه "أول خط أحمر" يجب ألا يتم تخطيه في العلاقات الصينية الأمريكية.
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تحذر أمريكا من استمرار "التنمر وتحدي الخطوط الحمراء" وتدعوها إلى الحوار
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حذر وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، من استمرار واشنطن في انتهاج سلوكها القديم في "التنمر الأحادي الجانب"، مشددا على ضرورة حل الخلافات عبر مجموعات عمل مشتركة.
وقال الوزير الصيني في أحدث اتصال هاتفي مع بلينكن
إنه "يتعين على الولايات المتحدة الالتفات إلى المخاوف المشروعة للصين والتوقف عن كبح وتحجيم تطورها، وألا تعمل باستمرار على تحدي الخط الأحمر للصين"، من خلال "التكتيكات المرحلية".
وشدد وانغ على أن الجانبين يجب أن يركزا على تحويل التوافق الذي شهدته بالي بين الرئيسين إلى سياسات عملية وتحركات ملموسة.
وقال وانغ: "من الضروري تكثيف المشاورات بشأن المبادئ الحاكمة للعلاقات الصينية الأمريكية وتعزيز الحوار على كل المستويات وحل مشكلات بعينها بين البلدين عبر مجموعات العمل المشترك".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر الماضي، وناقشا ملفات ساخنة منها تايوان في أول محادثات وجها لوجه بينهما منذ 2017.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعتقد أن الولايات المتحدة تنتقص شيئا فشيئا من مصالحها الأساسية، وتتحدى مطالبتها بالسيادة عليها، بينما تحرص على عدم اتخاذ تحرك واحد جذري يمكن أن يمنح الصين مبررا واضحا للرد بكامل قوتها.
وأبدى بايدن اعتراضه على "تحركات الصين متزايدة العدائية حيال تايوان" والتي قال إنها تقوض السلام في منطقة مضيق تايوان ومحيطها الأوسع وتعرض الأمن العالمي للخطر.
ووصف شي الأمر بأنه "أول خط أحمر" يجب ألا يتم تخطيه في العلاقات الصينية الأمريكية.