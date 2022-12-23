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https://sputnikarabic.ae/20221223/القوات-العراقية-تداهم-وكرا-لـداعش-بالقرب-من-الحدود-السورية-1071509863.html
القوات العراقية تداهم وكرا لـ"داعش" بالقرب من الحدود السورية
القوات العراقية تداهم وكرا لـ"داعش" بالقرب من الحدود السورية
نجحت القوات العراقية، في مداهمة وكر لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة البعاج بمحافظة نينوى على الحدود العراقية السورية. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T07:02+0000
2022-12-23T07:02+0000
العراق
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تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، يوم الخميس، إنه "بعد جهود حثيثة وجهد استخباري مميز، تم مداهمة نفق بطول (100) متر كان يستخدمه عناصر داعش".وأضافت أن النفق يحتوي على 3 غرف وبداخله فتحات للتهوية وفتحات للقتال ومنافذ للدخول والخروج وممران في الداخل.وأوضحت أن الممر الأول بعرض 4 أمتار وارتفاع مترين، والثاني بعرض مترين ونصف المتر، وبارتفاع مترين.وضبطت القوات العراقية في النفق أعتدة ومواد متفجرة ومواد طبية وغذائية وأدوات طبخ.وأشارت إلى أنه تم التعامل مع المضبوطات من قبل الأجهزة المختصة.ذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/رغم-الإعلان-عن-هزيمة-التنظيم-قبل-5-سنوات-ما-سر-تزايد-عمليات-داعش-في-العراق؟-1071420967.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

القوات العراقية تداهم وكرا لـ"داعش" بالقرب من الحدود السورية

07:02 GMT 23.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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نجحت القوات العراقية، في مداهمة وكر لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة البعاج بمحافظة نينوى على الحدود العراقية السورية.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، يوم الخميس، إنه "بعد جهود حثيثة وجهد استخباري مميز، تم مداهمة نفق بطول (100) متر كان يستخدمه عناصر داعش".
وأضافت أن النفق يحتوي على 3 غرف وبداخله فتحات للتهوية وفتحات للقتال ومنافذ للدخول والخروج وممران في الداخل.
القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـداعش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
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وأوضحت أن الممر الأول بعرض 4 أمتار وارتفاع مترين، والثاني بعرض مترين ونصف المتر، وبارتفاع مترين.
وضبطت القوات العراقية في النفق أعتدة ومواد متفجرة ومواد طبية وغذائية وأدوات طبخ.
وأشارت إلى أنه تم التعامل مع المضبوطات من قبل الأجهزة المختصة.
ذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
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