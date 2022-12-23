https://sputnikarabic.ae/20221223/المستشار-الألماني-ندين-إطلاق-النار-المروع-في-باريس-1071533252.html
المستشار الألماني: ندين إطلاق النار المروع في باريس
المستشار الألماني: ندين إطلاق النار المروع في باريس
أدان المستشار الألماني، أولاف شولتز، حادث إطلاق النار الذي وقع في باريس، اليوم الجمعة، واصفا إياه بـ"العمل المروع"، وذلك بعد أن فتح مسلح النار على مركز ثقافي... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T18:48+0000
2022-12-23T18:48+0000
2022-12-23T18:53+0000
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وكتب شولتز على "تويتر": "عمل مروع هز باريس وفرنسا اليوم، إن أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم".وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أدان اليوم الجمعة "الهجوم البغيض" في باريس، حيث قتل 3 أشخاص بالقرب من مركز للأكراد في العاصمة الفرنسية.وكتب على "تويتر": "كان الأكراد في فرنسا هدفا لهجوم بغيض في قلب باريس، أفكاري مع الضحايا ومع أولئك الذين يقاتلون من أجل حياتهم، وأحيي قوات إنفاذ القانون لدينا على الشجاعة ورباطة الجأش".ولقي 3 اشخاص مصرعهم، وأصيب عدد آخر خلال إطلاق النار فى منطقة تسوق مزدحمة فى الدائرة العاشرة.ونُقل منفذ الهجوم، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عاما، إلى المستشفى، ويخضع للتحقيق.وقال دارمانين إنه من الواضح أن المشتبه به تصرف بمفرده، مضيفا أنه معروف لدى الشرطة، لكنه لم يخضع أبدا للمراقبة بسبب آراء يمينية متطرفة، أو يشتبه في تطرفه.
https://sputnikarabic.ae/20221223/وزير-الداخلية-الفرنسي-أحبطنا-9-هجمات-لليمين-المتطرف-ومهاجم-الأكراد-يبلغ-69-عاما-1071529889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار ألمانيا
أخبار فرنسا , العالم, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني: ندين إطلاق النار المروع في باريس
18:48 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 18:53 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
أدان المستشار الألماني، أولاف شولتز، حادث إطلاق النار الذي وقع في باريس، اليوم الجمعة، واصفا إياه بـ"العمل المروع"، وذلك بعد أن فتح مسلح النار على مركز ثقافي كردي وصالون لتصفيف الشعر في العاصمة الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وكتب شولتز على "تويتر": "عمل مروع هز باريس وفرنسا اليوم، إن أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أدان اليوم الجمعة "الهجوم البغيض
" في باريس، حيث قتل 3 أشخاص بالقرب من مركز للأكراد في العاصمة الفرنسية.
وكتب على "تويتر": "كان الأكراد في فرنسا هدفا لهجوم بغيض في قلب باريس، أفكاري مع الضحايا ومع أولئك الذين يقاتلون من أجل حياتهم، وأحيي قوات إنفاذ القانون لدينا على الشجاعة ورباطة الجأش".
ولقي 3 اشخاص مصرعهم، وأصيب عدد آخر خلال إطلاق النار فى منطقة تسوق مزدحمة فى الدائرة العاشرة.
ونُقل منفذ الهجوم، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عاما، إلى المستشفى، ويخضع للتحقيق.
وقال دارمانين إنه من الواضح أن المشتبه به تصرف بمفرده، مضيفا أنه معروف لدى الشرطة، لكنه لم يخضع أبدا للمراقبة بسبب آراء يمينية متطرفة، أو يشتبه في تطرفه.