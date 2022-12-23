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https://sputnikarabic.ae/20221223/الولايات-المتحدة-تشكر-قطر-على-المساعدة-في-إطلاق-سراح-مواطنيها-من-أفغانستان-1071509138.html
الولايات المتحدة تشكر قطر على المساعدة في إطلاق سراح مواطنيها من أفغانستان
الولايات المتحدة تشكر قطر على المساعدة في إطلاق سراح مواطنيها من أفغانستان
شكر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على المساعدة في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنين من... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T06:00+0000
2022-12-23T06:00+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "أعرب السيد سوليفان عن تقدير عميق لمساعدة قطر في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنين من أفغانستان... كما ناقشا الوضع الإنساني في أوكرانيا".كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء قرار السلطات الأفغانية بمنع النساء من الدراسة في الجامعات.ويوم الثلاثاء الماضي، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن المواطنين الأمريكيين في طريقهما إلى قطر بعد إطلاق سراحهما.وأوضحت أن أحد الأمريكيين الذي أطلق سراحه هو المخرج إيفور شيرر، الذي اعتقل من قبل سلطات حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) أثناء تصويره في كابول في أغسطس/ آب.
https://sputnikarabic.ae/20221220/حركة-طالبان-تطلق-سراح-سجينين-أمريكيين--1071422032.html
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قطر, أخبار قطر اليوم
قطر, أخبار قطر اليوم

الولايات المتحدة تشكر قطر على المساعدة في إطلاق سراح مواطنيها من أفغانستان

06:00 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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شكر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على المساعدة في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنين من السجن الأفغاني.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "أعرب السيد سوليفان عن تقدير عميق لمساعدة قطر في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنين من أفغانستان... كما ناقشا الوضع الإنساني في أوكرانيا".
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
حركة "طالبان" تطلق سراح سجينين أمريكيين
20 ديسمبر, 19:29 GMT
كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء قرار السلطات الأفغانية بمنع النساء من الدراسة في الجامعات.
ويوم الثلاثاء الماضي، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن المواطنين الأمريكيين في طريقهما إلى قطر بعد إطلاق سراحهما.
وأوضحت أن أحد الأمريكيين الذي أطلق سراحه هو المخرج إيفور شيرر، الذي اعتقل من قبل سلطات حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) أثناء تصويره في كابول في أغسطس/ آب.
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