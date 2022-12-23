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https://sputnikarabic.ae/20221223/انفجار-سيارة-على-حاجز-في-العاصمة-الباكستانية-يودي-بحياة-شرطي-1071510147.html
انفجار سيارة على حاجز في العاصمة الباكستانية يودي بحياة شرطي
انفجار سيارة على حاجز في العاصمة الباكستانية يودي بحياة شرطي
أفادت وسائل إعلام باكستانية، صباح اليوم الجمعة، بانفجار سيارة مفخخة في أحد شوارع العاصمة إسلام آباد. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T07:23+0000
2022-12-23T07:23+0000
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وذكرت وكالة "جيو" الباكستانية أن الانفجار حصل خلال تفتيش السيارة على أحد الحواجز الأمنية التابعة للشرطة، حيث أسفر الانفجار عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين.وبحسب قناة "Dawn TV"، فإن الانفجار وقع بجوار عيادة طبية ولم تبلغ الشرطة عن تورط أي مجموعة إرهابية في هذا الحادث. وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت جماعة "طالبان" باكستان (المحظورة في روسيا) أنها جمدت اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه مع الحكومة الباكستانية وأمرت مقاتلي الجماعة بتنفيذ هجمات في جميع أنحاء البلاد.
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العالم

انفجار سيارة على حاجز في العاصمة الباكستانية يودي بحياة شرطي

07:23 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeed انفجار بمسجد في بيشاور، باكستان 4 مارس 2022
انفجار بمسجد في بيشاور، باكستان 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeed
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أفادت وسائل إعلام باكستانية، صباح اليوم الجمعة، بانفجار سيارة مفخخة في أحد شوارع العاصمة إسلام آباد.
وذكرت وكالة "جيو" الباكستانية أن الانفجار حصل خلال تفتيش السيارة على أحد الحواجز الأمنية التابعة للشرطة، حيث أسفر الانفجار عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين.
وبحسب قناة "Dawn TV"، فإن الانفجار وقع بجوار عيادة طبية ولم تبلغ الشرطة عن تورط أي مجموعة إرهابية في هذا الحادث.
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت جماعة "طالبان" باكستان (المحظورة في روسيا) أنها جمدت اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه مع الحكومة الباكستانية وأمرت مقاتلي الجماعة بتنفيذ هجمات في جميع أنحاء البلاد.
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