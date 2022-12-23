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https://sputnikarabic.ae/20221223/بايدن-يوقع-ميزانية-الدفاع-الأمريكية-للعام-المقبل-بحجم-850-مليار-دولار-1071530405.html
بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل بحجم 850 مليار دولار
بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل بحجم 850 مليار دولار
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 بحجم 850 مليار دولار، بحسب البيت الأبيض. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T16:55+0000
2022-12-23T16:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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موسكو - سبوتنيك. ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله: "وقَعت اليوم قانوناً بشأن اعتمادات الدفاع الوطني للعام المالي 2023".وارتفعت ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة، إلى مستوى قياسي بلغ 847.3 مليار دولار مقابل 778 مليار دولار العام الماضي. وتم تخصيص عشرة مليارات دولار كمساعدات عسكرية لتايوان، و800 مليون لأوكرانيا. وستة مليارات دولار أخرى ستستخدم لاحتواء روسيا في أوروبا.هذا وتتضمن الوثيقة سعياً لاستبعاد روسيا من بعض المنظمات الدولية، بينها مجموعة العشرين، وفرض عقوبات على المشاركة في تعاملات الذهب والعملات الأجنبية مع روسيا الاتحادية، كما وتحظر تبادل المعلومات حول الدفاع الصاروخي مع الجانب الروسي.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل بحجم 850 مليار دولار

16:55 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 بحجم 850 مليار دولار، بحسب البيت الأبيض.
موسكو - سبوتنيك. ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله: "وقَعت اليوم قانوناً بشأن اعتمادات الدفاع الوطني للعام المالي 2023".
وارتفعت ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة، إلى مستوى قياسي بلغ 847.3 مليار دولار مقابل 778 مليار دولار العام الماضي. وتم تخصيص عشرة مليارات دولار كمساعدات عسكرية لتايوان، و800 مليون لأوكرانيا. وستة مليارات دولار أخرى ستستخدم لاحتواء روسيا في أوروبا.
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هذا وتتضمن الوثيقة سعياً لاستبعاد روسيا من بعض المنظمات الدولية، بينها مجموعة العشرين، وفرض عقوبات على المشاركة في تعاملات الذهب والعملات الأجنبية مع روسيا الاتحادية، كما وتحظر تبادل المعلومات حول الدفاع الصاروخي مع الجانب الروسي.
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