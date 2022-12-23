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بوريل: قطر نفت التورط بالفساد في البرلمان الأوروبي واعتبرت الاتهام "تكهنات إعلام"
بوريل: قطر نفت التورط بالفساد في البرلمان الأوروبي واعتبرت الاتهام "تكهنات إعلام"
كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، فحوى لقائه مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن قبل أيام في الأردن. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T16:52+0000
2022-12-23T16:52+0000
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وأوضح بوريل في مدونته على الإنترنت إنه استعرض مع الوزير القطري "ليس فقط القضايا الإقليمية وعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضًا تحقيقات الفساد الجارية ضد أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفيه التي تقوم بها السلطات البلجيكية".وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية "اتفقنا على تقديم الدعم الكامل لتحقيق شامل من قبل سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبرلمان الأوروبي نفسه، لتوضيح الأمر بشكل كامل".ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر، قدمت رشاوى إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإحراز نفوذ والتأثير على صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تنفي-تورطها-في-فضيحة-فساد-البرلمان-الأوروبي-وتحذر-من-تداعيات-سلبية-على-العلاقات-الدولية-1071331624.html
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العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: قطر نفت التورط بالفساد في البرلمان الأوروبي واعتبرت الاتهام "تكهنات إعلام"

16:52 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، فحوى لقائه مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن قبل أيام في الأردن.
وأوضح بوريل في مدونته على الإنترنت إنه استعرض مع الوزير القطري "ليس فقط القضايا الإقليمية وعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضًا تحقيقات الفساد الجارية ضد أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفيه التي تقوم بها السلطات البلجيكية".

وكتب بوريل "لقد شاطرت قلقي المبدئي بشأن هذه القضية الخطيرة وأكدت سياسة الاتحاد الأوروبي بعدم التسامح المطلق في هذا الشأن" وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.

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وأضاف "نفى نظراؤنا أن تكون قطر متورطة في هذا الأمر، وأعربوا عن أسفهم لعدم إبلاغهم رسميًا بالادعاءات من قبل السلطات المعنية، واستيائهم من الحكم عليهم بناء على تكهنات وسائل إعلام".

وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية "اتفقنا على تقديم الدعم الكامل لتحقيق شامل من قبل سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبرلمان الأوروبي نفسه، لتوضيح الأمر بشكل كامل".
ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر، قدمت رشاوى إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإحراز نفوذ والتأثير على صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
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