https://sputnikarabic.ae/20221223/بوريل-قطر-نفت-التورط-بالفساد-في-البرلمان-الأوروبي-واعتبرت-الاتهام-تكهنات-إعلام-1071530284.html

بوريل: قطر نفت التورط بالفساد في البرلمان الأوروبي واعتبرت الاتهام "تكهنات إعلام"

بوريل: قطر نفت التورط بالفساد في البرلمان الأوروبي واعتبرت الاتهام "تكهنات إعلام"

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، فحوى لقائه مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن قبل أيام في الأردن. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T16:52+0000

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وأوضح بوريل في مدونته على الإنترنت إنه استعرض مع الوزير القطري "ليس فقط القضايا الإقليمية وعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضًا تحقيقات الفساد الجارية ضد أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفيه التي تقوم بها السلطات البلجيكية".وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية "اتفقنا على تقديم الدعم الكامل لتحقيق شامل من قبل سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبرلمان الأوروبي نفسه، لتوضيح الأمر بشكل كامل".ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر، قدمت رشاوى إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإحراز نفوذ والتأثير على صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.

https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تنفي-تورطها-في-فضيحة-فساد-البرلمان-الأوروبي-وتحذر-من-تداعيات-سلبية-على-العلاقات-الدولية-1071331624.html

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