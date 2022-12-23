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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071510290.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T07:55+0000
2022-12-23T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:55 GMT 23.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:55 GMT 23.12.2022
ميدفيديف: تم اتخاذ القرار بشأن سقف أسعار الغاز لأن الاتحاد الأوروبي كان عاجزا عن التأثير على الوضع
قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن القرار بشأن سقف أسعار الغاز تم اتخاذه لأن الاتحاد الأوروبي كان عاجزا عن التأثير على الوضع. ووصف هذا القرار بأنه "غبي"، مشيرا إلى أنه تمليه كراهية روسيا وليس المنطق الاقتصادي.
07:53 GMT 23.12.2022
نوفاك: ستسعى روسيا جاهدة لإعادة توجيه الغاز إلى الأسواق الجديدة، على الرغم من أن أوروبا تطلب باستمرار زيادة العرض من خلال البنية التحتية المتاحة.
07:30 GMT 23.12.2022
أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ من طراز "ميلرس" و6 صواريخ عيار 155 ملم في منطقة دونيتسك بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
07:23 GMT 23.12.2022
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
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07:23 GMT 23.12.2022
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04:50 GMT
07:22 GMT 23.12.2022
الرئيس المولدوفي إيغور دودون و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
رئيس مولدوفا السابق: يجب علينا تطوير علاقات استراتيجية مع روسيا
05:03 GMT
07:12 GMT 23.12.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل
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