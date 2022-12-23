تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:55 GMT 23.12.2022
ميدفيديف: تم اتخاذ القرار بشأن سقف أسعار الغاز لأن الاتحاد الأوروبي كان عاجزا عن التأثير على الوضع
قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن القرار بشأن سقف أسعار الغاز تم اتخاذه لأن الاتحاد الأوروبي كان عاجزا عن التأثير على الوضع. ووصف هذا القرار بأنه "غبي"، مشيرا إلى أنه تمليه كراهية روسيا وليس المنطق الاقتصادي.
07:53 GMT 23.12.2022
نوفاك: ستسعى روسيا جاهدة لإعادة توجيه الغاز إلى الأسواق الجديدة، على الرغم من أن أوروبا تطلب باستمرار زيادة العرض من خلال البنية التحتية المتاحة.
07:30 GMT 23.12.2022
أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ من طراز "ميلرس" و6 صواريخ عيار 155 ملم في منطقة دونيتسك بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
07:23 GMT 23.12.2022
07:23 GMT 23.12.2022
07:22 GMT 23.12.2022
07:12 GMT 23.12.2022