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حريق في منشأة لتخزين الغاز في المغرب يسبب انفجارات قوية
حريق في منشأة لتخزين الغاز في المغرب يسبب انفجارات قوية
ضربت عدة انفجارات قوية مدينة المحمدية المغربية، ليلة الخميس، بسبب حريق في منشأة لتخزين الغاز بالقرب من ميناء المدينة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T00:46+0000
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وأعلنت السلطات المحلية في بيان لها بأن "الخسائر المادية تمثلت في خمس شاحنات من أصل سبع كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة ثمانية أطنان لكل واحدة منها، دون تسجيل أية خسائر بشرية".وأضاف البيان أن السلطات المحلية "عملت على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسبا لأية أضرار محتملة".ووفقا لمصادر وسائل الإعلام، بدأ الحادث بتسرب الغاز، مما أدى إلى حدوث انفجار وتشكيل ألسنة اللهب الكبيرة.وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وقعت سلسلة من الانفجارات، وتضاعف الحريق في المنطقة.وقالت المصادر إن رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق ومراقبة الوضع، ولاحقا أعلنت السلطات سيطرتها على الحريق.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

حريق في منشأة لتخزين الغاز في المغرب يسبب انفجارات قوية

00:46 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / XINHUA
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ضربت عدة انفجارات قوية مدينة المحمدية المغربية، ليلة الخميس، بسبب حريق في منشأة لتخزين الغاز بالقرب من ميناء المدينة.
وأعلنت السلطات المحلية في بيان لها بأن "الخسائر المادية تمثلت في خمس شاحنات من أصل سبع كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة ثمانية أطنان لكل واحدة منها، دون تسجيل أية خسائر بشرية".
وأضاف البيان أن السلطات المحلية "عملت على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسبا لأية أضرار محتملة".
ووفقا لمصادر وسائل الإعلام، بدأ الحادث بتسرب الغاز، مما أدى إلى حدوث انفجار وتشكيل ألسنة اللهب الكبيرة.
وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وقعت سلسلة من الانفجارات، وتضاعف الحريق في المنطقة.
وقالت المصادر إن رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق ومراقبة الوضع، ولاحقا أعلنت السلطات سيطرتها على الحريق.
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