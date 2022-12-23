https://sputnikarabic.ae/20221223/حريق-في-منشأة-لتخزين-الغاز-في-المغرب-يسبب-انفجارات-قوية-1071507367.html
حريق في منشأة لتخزين الغاز في المغرب يسبب انفجارات قوية
حريق في منشأة لتخزين الغاز في المغرب يسبب انفجارات قوية
ضربت عدة انفجارات قوية مدينة المحمدية المغربية، ليلة الخميس، بسبب حريق في منشأة لتخزين الغاز بالقرب من ميناء المدينة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T00:46+0000
2022-12-23T00:46+0000
2022-12-23T00:46+0000
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وأعلنت السلطات المحلية في بيان لها بأن "الخسائر المادية تمثلت في خمس شاحنات من أصل سبع كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة ثمانية أطنان لكل واحدة منها، دون تسجيل أية خسائر بشرية".وأضاف البيان أن السلطات المحلية "عملت على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسبا لأية أضرار محتملة".ووفقا لمصادر وسائل الإعلام، بدأ الحادث بتسرب الغاز، مما أدى إلى حدوث انفجار وتشكيل ألسنة اللهب الكبيرة.وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وقعت سلسلة من الانفجارات، وتضاعف الحريق في المنطقة.وقالت المصادر إن رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق ومراقبة الوضع، ولاحقا أعلنت السلطات سيطرتها على الحريق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
حريق في منشأة لتخزين الغاز في المغرب يسبب انفجارات قوية
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ضربت عدة انفجارات قوية مدينة المحمدية المغربية، ليلة الخميس، بسبب حريق في منشأة لتخزين الغاز بالقرب من ميناء المدينة.
وأعلنت السلطات المحلية في بيان لها بأن "الخسائر المادية تمثلت في خمس شاحنات من أصل سبع كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة ثمانية أطنان لكل واحدة منها، دون تسجيل أية خسائر بشرية".
وأضاف البيان أن السلطات المحلية "عملت على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسبا لأية أضرار محتملة".
ووفقا لمصادر وسائل الإعلام، بدأ الحادث بتسرب الغاز، مما أدى إلى حدوث انفجار وتشكيل ألسنة اللهب الكبيرة.
وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وقعت سلسلة من الانفجارات، وتضاعف الحريق في المنطقة.
وقالت المصادر إن رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق ومراقبة الوضع، ولاحقا أعلنت السلطات سيطرتها على الحريق.