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https://sputnikarabic.ae/20221223/حكومة-كردستان-العراق-تدين-الهجوم-على-الأكراد-في-فرنسا-وتدعوهم-إلى-التزام-الهدوء-1071534617.html
حكومة كردستان العراق تدين الهجوم على الأكراد في فرنسا وتدعوهم إلى التزام الهدوء
حكومة كردستان العراق تدين الهجوم على الأكراد في فرنسا وتدعوهم إلى التزام الهدوء
أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانا للتعليق على الهجوم الذي وقع في العاصمة الفرنسية ‏باريس، اليوم الجمعة، واستهدف مركزا ثقافيا كرديا، ما أسفر عن مقتل 3... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T20:13+0000
2022-12-23T20:13+0000
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وقالت الحكومة في البيان: "ندين بشدة الهجوم على الأكراد في باريس، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وندعو الأكراد إلى التزام الهدوء".وتابعت: "لدينا ثقة كاملة في مؤسسات الحكومة الفرنسية والنظام القضائي في البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأكراد الذين يعيشون في فرنسا، وكذلك محاسبة المهاجم والمجرمين".وأفادت قناة "BFMTV" الفرنسية نقلا عن مصدر في تطبيق القانون، أن 5 من ضباط الشرطة الفرنسية على الأقل أصيبوا باشتباكات مع الأكراد، في أعقاب إطلاق نار في باريس، أسفر عن مقتل 3 أكراد.وبحسب ما ورد، فقد بدأ ممثلو الأكراد في إلقاء خليط حارق على قوات إنفاذ القانون، وذكر التقرير التلفزيوني، أنه تم اعتقال شخص واحد على الأقل.ولقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب عدد آخر، اليوم الجمعة، بحادث إطلاق نار في منطقة تسوق مزدحمة في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية باريس.ونُقل مطلق النار، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عاما، إلى المستشفى، ويخضع للتحقيق.وقال دارمانين إنه من الواضح أن المشتبه به تصرف بمفرده، مضيفا أنه معروف لدى الشرطة، ولكنه لم يخضع أبدا للمراقبة بسبب آراء يمينية متطرفة، أو يشتبه في تطرفه.
https://sputnikarabic.ae/20221223/ماكرون-يصف-الهجوم-على-الأكراد-في-فرنسا-بـالبغيض-1071531885.html
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أخبار فرنسا , العراق, العالم
أخبار فرنسا , العراق, العالم

حكومة كردستان العراق تدين الهجوم على الأكراد في فرنسا وتدعوهم إلى التزام الهدوء

20:13 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONاشتباكات متظاهرين مع ضباط شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد مقتل 3 أكراد في حادث إطلاق نار في مركز ثقافي كردي بباريس، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022
اشتباكات متظاهرين مع ضباط شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد مقتل 3 أكراد في حادث إطلاق نار في مركز ثقافي كردي بباريس، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
اشتباكات متظاهرين مع ضباط شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد مقتل 3 أكراد في حادث إطلاق نار في مركز ثقافي كردي بباريس، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانا للتعليق على الهجوم الذي وقع في العاصمة الفرنسية ‏باريس، اليوم الجمعة، واستهدف مركزا ثقافيا كرديا، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 3 آخرين.‏
وقالت الحكومة في البيان: "ندين بشدة الهجوم على الأكراد في باريس، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وندعو الأكراد إلى التزام الهدوء".
وتابعت: "لدينا ثقة كاملة في مؤسسات الحكومة الفرنسية والنظام القضائي في البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأكراد الذين يعيشون في فرنسا، وكذلك محاسبة المهاجم والمجرمين".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
ماكرون يصف الهجوم على الأكراد في فرنسا بـ"البغيض"‏
17:43 GMT
وأفادت قناة "BFMTV" الفرنسية نقلا عن مصدر في تطبيق القانون، أن 5 من ضباط الشرطة الفرنسية على الأقل أصيبوا باشتباكات مع الأكراد، في أعقاب إطلاق نار في باريس، أسفر عن مقتل 3 أكراد.
وبحسب ما ورد، فقد بدأ ممثلو الأكراد في إلقاء خليط حارق على قوات إنفاذ القانون، وذكر التقرير التلفزيوني، أنه تم اعتقال شخص واحد على الأقل.
ولقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب عدد آخر، اليوم الجمعة، بحادث إطلاق نار في منطقة تسوق مزدحمة في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونُقل مطلق النار، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عاما، إلى المستشفى، ويخضع للتحقيق.
وقال دارمانين إنه من الواضح أن المشتبه به تصرف بمفرده، مضيفا أنه معروف لدى الشرطة، ولكنه لم يخضع أبدا للمراقبة بسبب آراء يمينية متطرفة، أو يشتبه في تطرفه.
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