https://sputnikarabic.ae/20221223/حيوان-يستطيع-التلاشي-ليلا-بإخفاء-خلايا-دمه-الحمراء-في-كبده-صور-وفيديو--1071517946.html

حيوان يستطيع "التلاشي" ليلا بإخفاء خلايا دمه الحمراء في كبده... صور وفيديو

حيوان يستطيع "التلاشي" ليلا بإخفاء خلايا دمه الحمراء في كبده... صور وفيديو

تخفي الطبيعية الكثير من الأسرار التي لا يزال العلماء يكتشفونها إلى يومنا هذا، حيث تعتبر ظاهرة تخفي الضفدع الزجاجي، إحدى الظواهر الفريدة التي درسها العلماء على... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T11:31+0000

2022-12-23T11:31+0000

2022-12-23T11:31+0000

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عندما تنام الضفادع الزجاجية، تتخفى بشكل رائع على الأوراق الخضراء، حيث يختفي اللون الأحمر من بطنه ويبقى اللون الأخضر القادم من الأوراق الخضراء، ليمتزج معها الوريقات ويصبح من الصعب اكتشافه بالعين.كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Science" العلمية أن الضفدع الزجاجي الشمالي (Hyalinobatrachium fleischmanni) ينجح في تنفيذه الظاهرة الفريدة عن طريق إزالة ما يقرب من 90% من خلايا الدم الحمراء من الدورة الدموية وتعبئتها في الكبد.وأشار الباحثون إلى أن فهم سبب عدم تشكل هذه الجلطات يمكن أن يكون له آثار أيضا على علاج الأمراض التي تصيب الإنسان.نادرًا ما تنمو هذه الضفادع لتصل إلى طول أكبر من 1 بوصة (2.54 سم)، وتقضي معظم فترة البلوغ على أوراق الشجر في ظلال غابات أمريكا الوسطى والجنوبية، وأعلى من الجداول سريعة التدفق حيث تضع بيوضها.اقرأ أيضا: علماء يكتشفون "أفواه" للنباتات... فيديووقام جونسن وزملاؤه بتتبع خلايا الدم الحمراء المنتشرة في جميع أنحاء أجسام الضفادع الزجاجية، عن طريق الفحص المجهري الضوئي الصوتي، وقال جونسن: "حتى مع وجود حيوان شفاف، فإن رؤية ما يجري بالضبط بالداخل قد يكون أمرًا صعبًا.. استخدمنا الصوت، لأنه ينتقل عبر الأنسجة أفضل بكثير من الضوء". ووجد الباحثون أن الضفادع الزجاجية تسحب 89% من خلايا الدم الحمراء من الدورة الدموية وتخبئها في أكبادها.يأمل جونسن وزملاؤه أن تلقي دراسة إضافية لهذه الظاهرة الضوء على اضطرابات التخثر البشرية في الدم وتفيد البحث في مضادات التخثر.اقرأ أيضا: خبراء روس يبتكرون طرقا لعلاج الإصابات المرتبطة بالتمزق العضلي

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