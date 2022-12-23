https://sputnikarabic.ae/20221223/دبي-الرابعة-عالميا-في-التفاعل-الثقافي-1071510033.html
دبي الرابعة عالميا في "التفاعل الثقافي"
دبي الرابعة عالميا في "التفاعل الثقافي"
احتلت دبي المركز الرابع عالميا في "محور التفاعل الثقافي"، ضمن مؤشر القوة العالمية للمدن. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T07:20+0000
2022-12-23T07:20+0000
2022-12-23T07:20+0000
مجتمع
العالم العربي
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كما تقدمت ضمن المؤشر ذاته لتتبوأ المركز الـ11 عالمياً بترتيب "القوة العالمية للمدن" بعدما ارتقت ثلاثة مراكز مقارنة بترتيبها للعام الماضي.وأثنى ولي عهد إمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على التقدم المستمر في مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد دليلا على تنامي دور دبي كمنارة للإشعاع المعرفي والحضاري، وأثرها كجسر حيوي يربط بين ثقافات العالم، مع جاليات نحو 200 جنسية تعيش على أرضها، بحسب ما نقل موقع "الإمارات اليوم".وقالت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن التقدم المتحقق والمستمر في القطاعات الثقافية والإبداعية يزيد عزمنا على بذل مزيد من الجهود للارتقاء بدبي نحو مراتب أعلى في مؤشرات التنافسية العالمية، فنجاح دبي في أن تتصدر قائمة المدن المستقبلية عالمياً، يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل على مستوى العالم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
دبي الرابعة عالميا في "التفاعل الثقافي"
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احتلت دبي المركز الرابع عالميا في "محور التفاعل الثقافي"، ضمن مؤشر القوة العالمية للمدن.
كما تقدمت ضمن المؤشر ذاته لتتبوأ المركز الـ11 عالمياً بترتيب "القوة العالمية للمدن" بعدما ارتقت ثلاثة مراكز مقارنة بترتيبها للعام الماضي.
وحافظت دبي على مركزها الأول عربيا وإقليميا في "مؤشر القوة التنافسية العالمية للمدن 2022" الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية، والذي يهتم بتصنيف أبرز المدن العالمية من حيث "جاذبيتها" أو "قدراتها التنافسية" في استقطاب الكوادر ورؤوس الأموال والشركات من حول العالم، بناء على تقييم يعتمد ستة محاور أساسية، وهي: الاقتصاد، والأبحاث والتطوير، والتفاعل الثقافي، وقابلية العيش، والبيئة، وإمكانية الوصول.
وأثنى ولي عهد إمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على التقدم المستمر في مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد دليلا على تنامي دور دبي كمنارة للإشعاع المعرفي والحضاري، وأثرها كجسر حيوي يربط بين ثقافات العالم، مع جاليات نحو 200 جنسية تعيش على أرضها، بحسب ما نقل
موقع "الإمارات اليوم".
وقالت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن التقدم المتحقق والمستمر في القطاعات الثقافية والإبداعية يزيد عزمنا على بذل مزيد من الجهود للارتقاء بدبي نحو مراتب أعلى في مؤشرات التنافسية العالمية، فنجاح دبي في أن تتصدر قائمة المدن المستقبلية عالمياً، يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل على مستوى العالم.