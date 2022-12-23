https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تعلق-على-إعلان-الحكومة-العراقية-يوم-25-ديسمبر-عطلة-رسمية-1071511700.html

رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية

رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على قرار الحكومة العراقية اعتبار يوم 25 ديسمبر/كانون الأول عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T08:12+0000

2022-12-23T08:12+0000

2022-12-23T08:12+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

إيطاليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/03/1069806829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9748f533733e41a78ff3f32016a0ec3.jpg

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت ميلوني خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنها "تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".واستقبل رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، نظيرته الإيطالية والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمي.ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات.وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت الثلاثاء اعتبار يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.كما قرر أن يكون يوم الـ 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي في العراق.وتشهد الأسواق والمتاجر في العراق استعدادات واسعة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حيث تم عرض أنواع مميزة من أشجار أعياد الميلاد بأحجام وأشكال وألوان جذابة، فضلا عن مواد إنارة وهدايا أعياد الميلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221215/السوداني-بعد-رفع-سعر-صرف-الدولار-وضع-العراق-المالي-في-أحسن-أحواله-1071245314.html

العراق

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, إيطاليا