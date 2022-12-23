https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تعلق-على-إعلان-الحكومة-العراقية-يوم-25-ديسمبر-عطلة-رسمية-1071511700.html
رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية
رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية
علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على قرار الحكومة العراقية اعتبار يوم 25 ديسمبر/كانون الأول عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T08:12+0000
2022-12-23T08:12+0000
2022-12-23T08:12+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت ميلوني خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنها "تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".واستقبل رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، نظيرته الإيطالية والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمي.ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات.وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت الثلاثاء اعتبار يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.كما قرر أن يكون يوم الـ 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي في العراق.وتشهد الأسواق والمتاجر في العراق استعدادات واسعة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حيث تم عرض أنواع مميزة من أشجار أعياد الميلاد بأحجام وأشكال وألوان جذابة، فضلا عن مواد إنارة وهدايا أعياد الميلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221215/السوداني-بعد-رفع-سعر-صرف-الدولار-وضع-العراق-المالي-في-أحسن-أحواله-1071245314.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيطاليا
العراق, أخبار العراق اليوم, إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية
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علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على قرار الحكومة العراقية اعتبار يوم 25 ديسمبر/كانون الأول عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت
ميلوني خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنها "تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".
وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".
واستقبل رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، نظيرته الإيطالية والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمي.
ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات.
وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت الثلاثاء اعتبار يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.
كما قرر أن يكون يوم الـ 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي في العراق.
وتشهد الأسواق والمتاجر في العراق استعدادات واسعة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حيث تم عرض أنواع مميزة من أشجار أعياد الميلاد بأحجام وأشكال وألوان جذابة، فضلا عن مواد إنارة وهدايا أعياد الميلاد.