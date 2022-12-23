https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيس-مولدوفا-السابق-يجب-علينا-تطوير-علاقات-استراتيجية-مع-روسيا--1071507957.html
رئيس مولدوفا السابق: يجب علينا تطوير علاقات استراتيجية مع روسيا
رئيس مولدوفا السابق: يجب علينا تطوير علاقات استراتيجية مع روسيا
قال الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، يوم الخميس، إنه يتعين على الجمهورية تطوير علاقات استراتيجية مع روسيا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T05:03+0000
2022-12-23T05:03+0000
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شيسيناو - سبوتنيك. وقال دودون في مقابلة مع محطة الإذاعة المولدوفية N4: "مولدوفا بحاجة إلى علاقات استراتيجية مع روسيا. سوقنا موجود، وموارد الطاقة موجودة. ولا ينبغي أن ننضم إلى عقوبات روسيا. ويجب ألا ننسحب بشكل قاطع من رابطة الدول المستقلة [كومنولث]".وأضاف الرئيس السابق أن المسار الموالي للغرب لسياسة البلاد "يتم بإملاءات الدوائر الأجنبية ويتعارض مع مصالح البلاد"، مشيرا أيضًا إلى أن التوترات في المجتمع المولدوفي آخذة في الازدياد، مما قد يؤدي إلى ثورة اجتماعية.وأصبحت عضوية مولدوفا في رابطة الدول المستقلة موضوع نقاش منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي مايو/ آيار الماضي، قال ساندو إنه يجب أن تبقى البلاد ضمن رابطة الدول المستقلة طالما أنها تلبي مصالحها الوطنية. وفي يوليو/ تموز، صرح رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، بأن كيشيناو لا تقبل الدعوات لحضور اجتماعات رابطة الدول المستقلة وينبغي أن تنظر بجدية في الانسحاب المحتمل من المؤسسة.وكانت المظاهرات المناهضة للحكومة منتظمة في جميع أنحاء مولدوفا منذ منتصف سبتمبر، وجذبت الآلاف من المحتجين.واتهمت المعارضة في مولدوفا مرارًا الحكومة بالفشل في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وسط تضخم قياسي وصل إلى 33.97٪ في سبتمبر وتدهور مستويات المعيشة.كما تعرضت قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم رغبتها في التفاوض على أسعار غاز أفضل مع روسيا والضغط السياسي على المعارضين.
https://sputnikarabic.ae/20221125/مولدوفا-تتلقى-منحة-مالية-أمريكية-لتقليل-الاعتماد-على-روسيا-1070529908.html
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مولدوفا, روسيا, العالم
رئيس مولدوفا السابق: يجب علينا تطوير علاقات استراتيجية مع روسيا
05:03 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 05:08 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، يوم الخميس، إنه يتعين على الجمهورية تطوير علاقات استراتيجية مع روسيا.
شيسيناو - سبوتنيك
. وقال دودون في مقابلة مع محطة الإذاعة المولدوفية N4: "مولدوفا بحاجة إلى علاقات استراتيجية مع روسيا. سوقنا موجود، وموارد الطاقة موجودة. ولا ينبغي أن ننضم إلى عقوبات روسيا. ويجب ألا ننسحب بشكل قاطع من رابطة الدول المستقلة [كومنولث]".
وأضاف الرئيس السابق أن المسار الموالي للغرب لسياسة البلاد "يتم بإملاءات الدوائر الأجنبية ويتعارض مع مصالح البلاد"، مشيرا أيضًا إلى أن التوترات في المجتمع المولدوفي آخذة في الازدياد، مما قد يؤدي إلى ثورة اجتماعية.
وأصبحت عضوية مولدوفا في رابطة الدول المستقلة موضوع نقاش منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي مايو/ آيار الماضي، قال ساندو إنه يجب أن تبقى البلاد ضمن رابطة الدول المستقلة طالما أنها تلبي مصالحها الوطنية. وفي يوليو/ تموز، صرح رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، بأن كيشيناو لا تقبل الدعوات لحضور اجتماعات رابطة الدول المستقلة وينبغي أن تنظر بجدية في الانسحاب المحتمل من المؤسسة.
واتهمت المعارضة في مولدوفا مرارًا الحكومة بالفشل في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وسط تضخم قياسي وصل إلى 33.97٪ في سبتمبر وتدهور مستويات المعيشة.
كما تعرضت قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم رغبتها في التفاوض على أسعار غاز أفضل مع روسيا والضغط السياسي على المعارضين.