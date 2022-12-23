https://sputnikarabic.ae/20221223/زاخاروفا-مفهوم-الناتو-الاستراتيجي-سيأخذ-بالاعتبار-عند-تطوير-مفهوم-السياسة-الخارجية-لروسيا-1071522219.html

زاخاروفا: مفهوم الناتو الاستراتيجي سيأخذ بالاعتبار عند تطوير مفهوم السياسة الخارجية لروسيا

زاخاروفا: مفهوم الناتو الاستراتيجي سيأخذ بالاعتبار عند تطوير مفهوم السياسة الخارجية لروسيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، الذي تم تبنيه في قمة مدريد حتى عام... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T12:37+0000

2022-12-23T12:37+0000

2022-12-23T12:37+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

الناتو

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع صحيفة "البرلمان" الروسية: "في الممارسة الروسية للتخطيط الاستراتيجي والسياسة الخارجية، يتم استخدام أوسع نطاق من مصادر المعلومات، حيث إن المهمة تتمثل في التقييم الموضوعي للوضع في العالم وآفاق مزيد من التطوير. وعلى وجه الخصوص، نهج النفوذ الأجنبي، كما تمت دراسة الدول والجمعيات بين الدول، بما في ذلك تلك، غير الودية، المسجلة في وثائقها العقائدية، من بينها المفهوم الاستراتيجي الجديد لتحالف شمال الأطلسي، الذي تم تبنيه في عام 2022".وفي وقت سابق، أفيد بأن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا يمكن نشره في وقت مبكر من عام 2023.هذا واعتمد الناتو في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، استراتيجية جديدة في ختام قمته، في العاصمة الإسبانية مدريد، حتى عام 2030.وبحسب هذه الخطط، سيرتفع عدد قوات الجهوزية العالية في المنطقة الشرقية للتحالف إلى 300 ألف جندي.وُذكر أنه سيتم رفع مستوى المجموعات القتالية الحالية إلى "مستوى اللواء عند الضرورة".ووصفت الاستراتيجية الجديدة روسيا بأنها التهديد المباشر لأمن الحلفاء واستقرارهم، ما يعكس التدهور الكبير في علاقات الحلف مع موسكو على مدى العقد المنصرم.

https://sputnikarabic.ae/20221130/زاخاروفا-الناتو-غير-مهتم-بحل-سياسي-ودبلوماسي-للأوضاع-في-أوكرانيا-1070698089.html

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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, الناتو