https://sputnikarabic.ae/20221223/سفير-الهند-لدى-موسكو-لـسبوتنيك-لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ومودي-في-العام-المقبل-1071509448.html
سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل
سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل
صرح السفير الهندي لدى روسيا، باوان كابور، أنه من المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام المقبل، حيث أن... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T06:25+0000
2022-12-23T06:25+0000
2022-12-23T06:25+0000
روسيا
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وقال السفير كابور خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قادتنا على اتصال دائم والتقوا على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/ أيلول وتحدثوا الأسبوع الماضي عبر الهاتف". وأضاف السفير أن "اللقاء بين مودي وبوتين سيحصل في العام المقبل ولا يهم الشكل الذي سيتخذه هذا الاجتماع - قمة رسمية أو محادثات، على أي حال، سيجتمعون، فالهند تترأس منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، لذا سيعقد الاجتماع بالتأكيد".وبحسب قوله، تتوقع نيودلهي أن "تتم الاتصالات قريبا، لكن لا توجد اتفاقيات ملموسة حتى الآن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل
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صرح السفير الهندي لدى روسيا، باوان كابور، أنه من المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام المقبل، حيث أن الزعيمين على اتصال مستمر مع بعضهما البعض.
وقال السفير كابور خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قادتنا على اتصال دائم والتقوا على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/ أيلول وتحدثوا الأسبوع الماضي عبر الهاتف".
وأضاف السفير أن "اللقاء بين مودي وبوتين سيحصل في العام المقبل ولا يهم الشكل الذي سيتخذه هذا الاجتماع - قمة رسمية أو محادثات، على أي حال، سيجتمعون، فالهند تترأس منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، لذا سيعقد الاجتماع بالتأكيد".
وبحسب قوله، تتوقع
نيودلهي أن "تتم الاتصالات قريبا، لكن لا توجد اتفاقيات ملموسة حتى الآن".