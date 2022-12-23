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https://sputnikarabic.ae/20221223/سفير-الهند-لدى-موسكو-لـسبوتنيك-لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ومودي-في-العام-المقبل-1071509448.html
سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل
سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل
صرح السفير الهندي لدى روسيا، باوان كابور، أنه من المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام المقبل، حيث أن... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T06:25+0000
2022-12-23T06:25+0000
روسيا
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وقال السفير كابور خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قادتنا على اتصال دائم والتقوا على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/ أيلول وتحدثوا الأسبوع الماضي عبر الهاتف". وأضاف السفير أن "اللقاء بين مودي وبوتين سيحصل في العام المقبل ولا يهم الشكل الذي سيتخذه هذا الاجتماع - قمة رسمية أو محادثات، على أي حال، سيجتمعون، فالهند تترأس منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، لذا سيعقد الاجتماع بالتأكيد".وبحسب قوله، تتوقع نيودلهي أن "تتم الاتصالات قريبا، لكن لا توجد اتفاقيات ملموسة حتى الآن".
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سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل

06:25 GMT 23.12.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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صرح السفير الهندي لدى روسيا، باوان كابور، أنه من المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام المقبل، حيث أن الزعيمين على اتصال مستمر مع بعضهما البعض.
وقال السفير كابور خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قادتنا على اتصال دائم والتقوا على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/ أيلول وتحدثوا الأسبوع الماضي عبر الهاتف".
وأضاف السفير أن "اللقاء بين مودي وبوتين سيحصل في العام المقبل ولا يهم الشكل الذي سيتخذه هذا الاجتماع - قمة رسمية أو محادثات، على أي حال، سيجتمعون، فالهند تترأس منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، لذا سيعقد الاجتماع بالتأكيد".
وبحسب قوله، تتوقع نيودلهي أن "تتم الاتصالات قريبا، لكن لا توجد اتفاقيات ملموسة حتى الآن".
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