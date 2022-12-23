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https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-دوافع-عنصرية-وراء-هجوم-باريس-الذي-استهدف-الأكراد-1071535985.html
صحيفة: دوافع عنصرية وراء هجوم باريس الذي استهدف الأكراد
صحيفة: دوافع عنصرية وراء هجوم باريس الذي استهدف الأكراد
قال الرجل الذي فتح النار اليوم الجمعة، في وسط باريس وقتل ثلاثة أكراد إن أفعاله كانت مدفوعة "بالعنصرية". 23.12.2022, سبوتنيك عربي
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باريس- سبوتنيك. وبحسب مصادر لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، فبعد دقائق قليلة من اعتقاله، قال المسلح إن أفعاله كانت بدافع "العنصرية".كان الرجل يحمل بطاقة هوية لموظف في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، وولد في 30 مارس/ آذار عام 1953 في مدينة مونتروي وكان يعيش في باريس بالقرب من مسرح الجريمة.لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر خلال إطلاق النار فى منطقة تسوق مزدحمة فى الدائرة العاشرة، في وقت سابق اليوم. ركز المهاجم على مركز ثقافي كردي في المنطقة.نقل مطلق النار، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عاما، إلى المستشفى ويخضع للتحقيق.قال دارمانين إنه من الواضح أنه تصرف بمفرده ولا ينتمي لأي فريق يميني أو تيار سياسي، مضيفا أن المشتبه به معروف للشرطة، لكنه لم يخضع أبدا للمراقبة بسبب آراء يمينية أو يشتبه في تطرفه.وهذا وشهدت بارس ومحيط المنطقة التي يقع فيها المركز الثقافي الكردي، مواجهات بين الشرطة الفرنسية وأفراد من الجالية الكردية، احتجاجا على الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221223/وزير-الداخلية-الفرنسي-أحبطنا-9-هجمات-لليمين-المتطرف-ومهاجم-الأكراد-يبلغ-69-عاما-1071529889.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

صحيفة: دوافع عنصرية وراء هجوم باريس الذي استهدف الأكراد

21:35 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONاشتباكات متظاهرين مع ضباط شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد مقتل 3 أكراد في حادث إطلاق نار في مركز ثقافي كردي بباريس، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022
اشتباكات متظاهرين مع ضباط شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد مقتل 3 أكراد في حادث إطلاق نار في مركز ثقافي كردي بباريس، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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قال الرجل الذي فتح النار اليوم الجمعة، في وسط باريس وقتل ثلاثة أكراد إن أفعاله كانت مدفوعة "بالعنصرية".
باريس- سبوتنيك. وبحسب مصادر لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، فبعد دقائق قليلة من اعتقاله، قال المسلح إن أفعاله كانت بدافع "العنصرية".
كان الرجل يحمل بطاقة هوية لموظف في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، وولد في 30 مارس/ آذار عام 1953 في مدينة مونتروي وكان يعيش في باريس بالقرب من مسرح الجريمة.
عناصر الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
وزير الداخلية الفرنسي: أحبطنا 9 هجمات لليمين المتطرف ومهاجم الأكراد يبلغ 69 عاما
16:21 GMT
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر خلال إطلاق النار فى منطقة تسوق مزدحمة فى الدائرة العاشرة، في وقت سابق اليوم. ركز المهاجم على مركز ثقافي كردي في المنطقة.
نقل مطلق النار، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عاما، إلى المستشفى ويخضع للتحقيق.
قال دارمانين إنه من الواضح أنه تصرف بمفرده ولا ينتمي لأي فريق يميني أو تيار سياسي، مضيفا أن المشتبه به معروف للشرطة، لكنه لم يخضع أبدا للمراقبة بسبب آراء يمينية أو يشتبه في تطرفه.
وهذا وشهدت بارس ومحيط المنطقة التي يقع فيها المركز الثقافي الكردي، مواجهات بين الشرطة الفرنسية وأفراد من الجالية الكردية، احتجاجا على الحادث.
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