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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-زيلينسكي-ناقش-مع-بايدن-خطة-سلام-من-10-نقاط-ويعتزم-إعلانها-بعد-شهرين-1071529411.html
صحيفة: زيلينسكي ناقش مع بايدن خطة سلام من 10 نقاط ويعتزم إعلانها بعد شهرين
صحيفة: زيلينسكي ناقش مع بايدن خطة سلام من 10 نقاط ويعتزم إعلانها بعد شهرين
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعمل على خطة سلام من 10 نقاط، بعدما ناقشها مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T16:10+0000
2022-12-23T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل وكييف، أن زيلينسكي يعتزم تقديم هذه الخطة، في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط المقبل، أي بالتزامن مع مرور عام على انطلاق العملية الروسية الخاصة. وحسب الصحيفة، فإن السلطات في كييف تعتزم أولا إعادة السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي من أجل تقوية موقفها في أي مفاوضات مستقبلية ممكنة، بينما برى محللون أن الكرملين يفكر في شن هجوم في دونباس أو حتى في اتجاه كييف في نفس شهر شباط/ فبراير المقبل.اقرأ أيضا: "زيارة لا تبشر بخير"... زيلينسكي يعود خائبا من أمريكا بعد رفض أغلب طلباتهوفي حديثه أمام الكونغرس، قال زيلينسكي: "سيكون من السذاجة انتظار خطوات نحو السلام من روسيا"، مضيفاً أن "استعادة النظام الدولي هي مهمتنا المشتركة"، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي البيت الأبيض، قال زيلينسكي: "بالنسبة لي كرئيس، السلام العادل لا يمثل تنازلات في ما يتعلق بسيادة بلدي وحريته وسلامة أراضيه، ولكن تعويض جميع الأضرار التي سببها العدوان الروسي".وتقول إدارة بايدن إنها لن تناقش السلام مع روسيا من دون جلوس أوكرانيا حول الطاولة، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين بدأوا في حض كييف على البدء في التفكير بمحادثات السلام عند تراجع حدة المعارك في الشتاء.
https://sputnikarabic.ae/20221223/هكذا-نقلوا-زيلينسكي-في-رحلة-سرية-تامة-بالقطار-إلى-بولندا-ثم-بطائرة-لأمريكا-فيديو-1071523053.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

صحيفة: زيلينسكي ناقش مع بايدن خطة سلام من 10 نقاط ويعتزم إعلانها بعد شهرين

16:10 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 16:12 GMT 23.12.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعمل على خطة سلام من 10 نقاط، بعدما ناقشها مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لواشنطن.
ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل وكييف، أن زيلينسكي يعتزم تقديم هذه الخطة، في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط المقبل، أي بالتزامن مع مرور عام على انطلاق العملية الروسية الخاصة.
وحسب الصحيفة، فإن السلطات في كييف تعتزم أولا إعادة السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي من أجل تقوية موقفها في أي مفاوضات مستقبلية ممكنة، بينما برى محللون أن الكرملين يفكر في شن هجوم في دونباس أو حتى في اتجاه كييف في نفس شهر شباط/ فبراير المقبل.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هكذا نقلوا زيلينسكي في رحلة سرية تامة بالقطار إلى بولندا ثم بطائرة لأمريكا... فيديو
12:43 GMT
اقرأ أيضا: "زيارة لا تبشر بخير"... زيلينسكي يعود خائبا من أمريكا بعد رفض أغلب طلباته
وفي حديثه أمام الكونغرس، قال زيلينسكي: "سيكون من السذاجة انتظار خطوات نحو السلام من روسيا"، مضيفاً أن "استعادة النظام الدولي هي مهمتنا المشتركة"، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي البيت الأبيض، قال زيلينسكي: "بالنسبة لي كرئيس، السلام العادل لا يمثل تنازلات في ما يتعلق بسيادة بلدي وحريته وسلامة أراضيه، ولكن تعويض جميع الأضرار التي سببها العدوان الروسي".
وتقول إدارة بايدن إنها لن تناقش السلام مع روسيا من دون جلوس أوكرانيا حول الطاولة، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين بدأوا في حض كييف على البدء في التفكير بمحادثات السلام عند تراجع حدة المعارك في الشتاء.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:22 GMT
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