https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-زيلينسكي-ناقش-مع-بايدن-خطة-سلام-من-10-نقاط-ويعتزم-إعلانها-بعد-شهرين-1071529411.html

صحيفة: زيلينسكي ناقش مع بايدن خطة سلام من 10 نقاط ويعتزم إعلانها بعد شهرين

صحيفة: زيلينسكي ناقش مع بايدن خطة سلام من 10 نقاط ويعتزم إعلانها بعد شهرين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعمل على خطة سلام من 10 نقاط، بعدما ناقشها مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T16:10+0000

2022-12-23T16:10+0000

2022-12-23T16:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل وكييف، أن زيلينسكي يعتزم تقديم هذه الخطة، في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط المقبل، أي بالتزامن مع مرور عام على انطلاق العملية الروسية الخاصة. وحسب الصحيفة، فإن السلطات في كييف تعتزم أولا إعادة السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي من أجل تقوية موقفها في أي مفاوضات مستقبلية ممكنة، بينما برى محللون أن الكرملين يفكر في شن هجوم في دونباس أو حتى في اتجاه كييف في نفس شهر شباط/ فبراير المقبل.اقرأ أيضا: "زيارة لا تبشر بخير"... زيلينسكي يعود خائبا من أمريكا بعد رفض أغلب طلباتهوفي حديثه أمام الكونغرس، قال زيلينسكي: "سيكون من السذاجة انتظار خطوات نحو السلام من روسيا"، مضيفاً أن "استعادة النظام الدولي هي مهمتنا المشتركة"، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي البيت الأبيض، قال زيلينسكي: "بالنسبة لي كرئيس، السلام العادل لا يمثل تنازلات في ما يتعلق بسيادة بلدي وحريته وسلامة أراضيه، ولكن تعويض جميع الأضرار التي سببها العدوان الروسي".وتقول إدارة بايدن إنها لن تناقش السلام مع روسيا من دون جلوس أوكرانيا حول الطاولة، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين بدأوا في حض كييف على البدء في التفكير بمحادثات السلام عند تراجع حدة المعارك في الشتاء.

https://sputnikarabic.ae/20221223/هكذا-نقلوا-زيلينسكي-في-رحلة-سرية-تامة-بالقطار-إلى-بولندا-ثم-بطائرة-لأمريكا-فيديو-1071523053.html

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