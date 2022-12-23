https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-نظام-كييف-أنفق-خلال-يومين-من-القصف-قذائف-يتطلب--إنتاجها-شهرا-كاملا-1071533041.html
صحيفة: نظام كييف أنفق خلال يومين من القصف قذائف يتطلب إنتاجها شهرا كاملا
صحيفة: نظام كييف أنفق خلال يومين من القصف قذائف يتطلب إنتاجها شهرا كاملا
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا يشير إلى أن نظام كييف استخدم خلال يومين من القصف قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T18:57+0000
2022-12-23T18:57+0000
2022-12-23T18:57+0000
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ونقلت الصحيفة عن القائدة في الجيش الأمريكي كريستين ورموت: "بينما يتم التخطيط لزيادة الإنتاج ، يمكن للصناعة الدفاعية الأمريكية حاليا إنتاج نحو 14000 قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم شهريا".ووفقا لمصدر عسكري أمريكي لم يذكر اسمه، فإن القوات الأوكرانية أنفقت هذه الكمية من الإنتاج في يومين من القصف.وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن نقص معدات المدفعية بكافة أنواعها يظل نقطة ضعف الولايات المتحدة.هذا وتستخدم دول "الناتو" قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة نظام كييف بمدافع "هاوتزر" طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.كما وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.علاوة على ذلك، زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية، وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمترا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إعلام-أمريكا-تحتاج-الكثير-من-الوقت-لتعوض-مخزون-الأسلحة-المرسل-إلى-كييف-1071401902.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كييف
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كييف
صحيفة: نظام كييف أنفق خلال يومين من القصف قذائف يتطلب إنتاجها شهرا كاملا
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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا يشير إلى أن نظام كييف استخدم خلال يومين من القصف قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.
ونقلت الصحيفة عن القائدة في الجيش الأمريكي كريستين ورموت: "بينما يتم التخطيط لزيادة الإنتاج ، يمكن للصناعة الدفاعية الأمريكية حاليا إنتاج نحو 14000 قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم شهريا".
ووفقا لمصدر عسكري أمريكي لم يذكر اسمه، فإن القوات الأوكرانية أنفقت هذه الكمية من الإنتاج في يومين من القصف.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن نقص معدات المدفعية بكافة أنواعها يظل نقطة ضعف الولايات المتحدة.
هذا وتستخدم دول "الناتو" قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة نظام كييف بمدافع "هاوتزر"
طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.
كما وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مك
ثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
علاوة على ذلك، زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية، وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمترا.