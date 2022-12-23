https://sputnikarabic.ae/20221223/عاصفة-جامحة-تحاصر-240-مليون-أمريكي-وتحذيرات-من-قضمة-الصقيع-1071528171.html
عاصفة جامحة تحاصر 240 مليون أمريكي... وتحذيرات من "قضمة الصقيع"
عاصفة جامحة تحاصر 240 مليون أمريكي... وتحذيرات من "قضمة الصقيع"
تسببت عاصفة شتوية تاريخية في خضوع 240 مليون أمريكي لتحذيرات شديدة من الطقس الجامح اليوم الجمعة، حيث واجهت الولايات المتحدة فوضى في السفر خلال موسم العطلات، مع... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T15:45+0000
2022-12-23T15:45+0000
2022-12-23T15:47+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053743994_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_611376848ef866ca13beb40704078f17.jpg
أدت الثلوج الكثيفة والرياح العاصفة إلى قلب خطط العطلات للملايين في واحدة من أكثر أوقات السنة ازدحاما، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، حيث اجتاحت موجة باردة ضخمة من القطب الشمالي وتركزت على جزء كبير من البلاد، بما في ذلك الولايات الجنوبية المعتدلة.وانخفضت درجات الحرارة إلى 55 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن 240 مليون شخص أو ما يعادل نحو 72 بالمائة من السكان يخضعون لتحذيرات الطقس الشتوي.وقالت الخدمة اليوم الجمعة: "تظل مخاطر الطقس الشتوي سارية من الحدود الكندية، وجنوبا إلى نهر ريو غراندي (النهر الحدودي مع المكسيك) وساحل الخليج وشبه جزيرة فلوريدا الوسطى، فيما تمتد من شمال غرب المحيط الهادئ إلى الساحل الشرقي".وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس كان شديد البرودة في بعض الأماكن - حتى أنه بلغ 13 درجة تحت الصفر اليوم في دالاس المعتدلة عادة - لدرجة أن أي شخص يغامر بالخروج يتعرض لخطر الإصابة بقضمة الصقيع (التثليج) في غضون دقائق.تعد هذه التحذيرات هي واحدة من أكثر سلسلة تحذيرات الطقس الشتوية شمولا على الإطلاق في الولايات المتحدة. أيضا ظلت أحوال الطرق محفوفة بالمخاطر، حتى مع توقع أن ينطلق 100 مليون شخص على الطرق، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية.أبلغت إدارات النقل في شمال وجنوب داكوتا وأوكلاهوما وأيوا وأماكن أخرى عن رؤية شبه معدومة وطرق مغطاة بالجليد وظروف عاصفة ثلجية، وحثت السكان بشدة على البقاء في منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20221220/تهدد-الحياة-أمريكا-تتأهب-لعاصفة-قطبية-خطيرة-بالتزامن-مع-احتفالات-الكريسماس-1071416693.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053743994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b2a78268644127f173fb8c5bffc4f8ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
عاصفة جامحة تحاصر 240 مليون أمريكي... وتحذيرات من "قضمة الصقيع"
15:45 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 15:47 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
تسببت عاصفة شتوية تاريخية في خضوع 240 مليون أمريكي لتحذيرات شديدة من الطقس الجامح اليوم الجمعة، حيث واجهت الولايات المتحدة فوضى في السفر خلال موسم العطلات، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية والطرق السريعة الرئيسية.
أدت الثلوج الكثيفة والرياح العاصفة إلى قلب خطط العطلات للملايين في واحدة من أكثر أوقات السنة ازدحاما
، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، حيث اجتاحت موجة باردة ضخمة من القطب الشمالي وتركزت على جزء كبير من البلاد، بما في ذلك الولايات الجنوبية المعتدلة.
وانخفضت درجات الحرارة إلى 55 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن 240 مليون شخص أو ما يعادل نحو 72 بالمائة من السكان يخضعون لتحذيرات الطقس الشتوي.
وقالت الخدمة اليوم الجمعة: "تظل مخاطر الطقس الشتوي
سارية من الحدود الكندية، وجنوبا إلى نهر ريو غراندي (النهر الحدودي مع المكسيك) وساحل الخليج وشبه جزيرة فلوريدا الوسطى، فيما تمتد من شمال غرب المحيط الهادئ إلى الساحل الشرقي".
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس كان شديد البرودة
في بعض الأماكن - حتى أنه بلغ 13 درجة تحت الصفر اليوم في دالاس المعتدلة عادة - لدرجة أن أي شخص يغامر بالخروج يتعرض لخطر الإصابة بقضمة الصقيع (التثليج) في غضون دقائق.
تعد هذه التحذيرات هي واحدة من أكثر سلسلة تحذيرات الطقس الشتوية شمولا على الإطلاق في الولايات المتحدة. أيضا ظلت أحوال الطرق محفوفة بالمخاطر، حتى مع توقع أن ينطلق 100 مليون شخص على الطرق، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية.
أبلغت إدارات النقل في شمال وجنوب داكوتا وأوكلاهوما وأيوا وأماكن أخرى عن رؤية شبه معدومة وطرق مغطاة بالجليد وظروف عاصفة ثلجية، وحثت السكان بشدة على البقاء في منازلهم.