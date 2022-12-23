https://sputnikarabic.ae/20221223/عاصفة-جامحة-تحاصر-240-مليون-أمريكي-وتحذيرات-من-قضمة-الصقيع-1071528171.html

عاصفة جامحة تحاصر 240 مليون أمريكي... وتحذيرات من "قضمة الصقيع"

عاصفة جامحة تحاصر 240 مليون أمريكي... وتحذيرات من "قضمة الصقيع"

تسببت عاصفة شتوية تاريخية في خضوع 240 مليون أمريكي لتحذيرات شديدة من الطقس الجامح اليوم الجمعة، حيث واجهت الولايات المتحدة فوضى في السفر خلال موسم العطلات، مع... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T15:45+0000

2022-12-23T15:45+0000

2022-12-23T15:47+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053743994_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_611376848ef866ca13beb40704078f17.jpg

أدت الثلوج الكثيفة والرياح العاصفة إلى قلب خطط العطلات للملايين في واحدة من أكثر أوقات السنة ازدحاما، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، حيث اجتاحت موجة باردة ضخمة من القطب الشمالي وتركزت على جزء كبير من البلاد، بما في ذلك الولايات الجنوبية المعتدلة.وانخفضت درجات الحرارة إلى 55 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن 240 مليون شخص أو ما يعادل نحو 72 بالمائة من السكان يخضعون لتحذيرات الطقس الشتوي.وقالت الخدمة اليوم الجمعة: "تظل مخاطر الطقس الشتوي سارية من الحدود الكندية، وجنوبا إلى نهر ريو غراندي (النهر الحدودي مع المكسيك) وساحل الخليج وشبه جزيرة فلوريدا الوسطى، فيما تمتد من شمال غرب المحيط الهادئ إلى الساحل الشرقي".وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس كان شديد البرودة في بعض الأماكن - حتى أنه بلغ 13 درجة تحت الصفر اليوم في دالاس المعتدلة عادة - لدرجة أن أي شخص يغامر بالخروج يتعرض لخطر الإصابة بقضمة الصقيع (التثليج) في غضون دقائق.تعد هذه التحذيرات هي واحدة من أكثر سلسلة تحذيرات الطقس الشتوية شمولا على الإطلاق في الولايات المتحدة. أيضا ظلت أحوال الطرق محفوفة بالمخاطر، حتى مع توقع أن ينطلق 100 مليون شخص على الطرق، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية.أبلغت إدارات النقل في شمال وجنوب داكوتا وأوكلاهوما وأيوا وأماكن أخرى عن رؤية شبه معدومة وطرق مغطاة بالجليد وظروف عاصفة ثلجية، وحثت السكان بشدة على البقاء في منازلهم.

https://sputnikarabic.ae/20221220/تهدد-الحياة-أمريكا-تتأهب-لعاصفة-قطبية-خطيرة-بالتزامن-مع-احتفالات-الكريسماس-1071416693.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية