https://sputnikarabic.ae/20221223/فرنسا-تؤكد-أنها-ستعزز-التعاون-الدفاعي-مع-السعودية-ووزير-دفاعها-يزور-المملكة-في-فبراير-1071518734.html
فرنسا تؤكد أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع السعودية ووزير دفاعها يزور المملكة في فبراير
فرنسا تؤكد أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع السعودية ووزير دفاعها يزور المملكة في فبراير
أكدت فرنسا أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات، معربة عن التزامها بالشراكة التاريخية مع المملكة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T11:01+0000
2022-12-23T11:01+0000
2022-12-23T11:01+0000
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جاء ذلك في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم أمس الخميس، أعربا خلاله عن رغبة مشتركة في تعميق الشراكة التاريخية في المجال الدفاعي بين البلدين، وفقا لموقع قناة "العربية" الإخباري.وناقش الوزيران ملفات إقليمية ودولية عدة، بينها الأوضاع في المنطقة خصوصا في لبنان واليمن.واتفقا على تعزيز الحوار بينهما بشأن التهديدات التي تطول مصالح فرنسا والسعودية وأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا.وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه غران جان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن فرنسا "تتقاسم مع السعودية النضال نفسه، وهو مكافحة الإرهاب".وتابع: "لدينا تعاون دفاعي وثيق مع السعودية"، مضيفاً أن "فرنسا والسعودية والإمارات تكافح تنظيم إرهاب القاعدة".
https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-تلقى-وزير-خارجية-فرنسا-السابق-عرضا-للعمل-كمستشار-للصناعة-الدفاعية-السعودية-1071370101.html
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أخبار فرنسا , السعودية, العالم العربي
أخبار فرنسا , السعودية, العالم العربي
فرنسا تؤكد أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع السعودية ووزير دفاعها يزور المملكة في فبراير
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أكدت فرنسا أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات، معربة عن التزامها بالشراكة التاريخية مع المملكة.
جاء ذلك في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم أمس الخميس، أعربا خلاله عن رغبة مشتركة في تعميق الشراكة التاريخية في المجال الدفاعي بين البلدين، وفقا لموقع قناة "العربية
" الإخباري.
وناقش الوزيران ملفات إقليمية ودولية عدة، بينها الأوضاع في المنطقة خصوصا في لبنان واليمن.
واتفقا على تعزيز الحوار بينهما بشأن التهديدات التي تطول مصالح فرنسا والسعودية وأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا.
وذكَّر الوزير لوكورنو خلال الاتصال بتمسك بلاده العميق بأمن واستقرار المملكة وأعلن نيته زيارتها في فبراير/شباط المقبل.
وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه غران جان، في مقابلة مع قناة "العربية"
، إن فرنسا "تتقاسم مع السعودية النضال نفسه، وهو مكافحة الإرهاب".
وتابع: "لدينا تعاون دفاعي وثيق مع السعودية"، مضيفاً أن "فرنسا والسعودية والإمارات تكافح تنظيم إرهاب القاعدة".