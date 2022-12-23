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https://sputnikarabic.ae/20221223/فرنسا-تؤكد-أنها-ستعزز-التعاون-الدفاعي-مع-السعودية-ووزير-دفاعها-يزور-المملكة-في-فبراير-1071518734.html
فرنسا تؤكد أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع السعودية ووزير دفاعها يزور المملكة في فبراير
فرنسا تؤكد أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع السعودية ووزير دفاعها يزور المملكة في فبراير
أكدت فرنسا أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات، معربة عن التزامها بالشراكة التاريخية مع المملكة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T11:01+0000
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جاء ذلك في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم أمس الخميس، أعربا خلاله عن رغبة مشتركة في تعميق الشراكة التاريخية في المجال الدفاعي بين البلدين، وفقا لموقع قناة "العربية" الإخباري.وناقش الوزيران ملفات إقليمية ودولية عدة، بينها الأوضاع في المنطقة خصوصا في لبنان واليمن.واتفقا على تعزيز الحوار بينهما بشأن التهديدات التي تطول مصالح فرنسا والسعودية وأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا.وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه غران جان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن فرنسا "تتقاسم مع السعودية النضال نفسه، وهو مكافحة الإرهاب".وتابع: "لدينا تعاون دفاعي وثيق مع السعودية"، مضيفاً أن "فرنسا والسعودية والإمارات تكافح تنظيم إرهاب القاعدة".
https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-تلقى-وزير-خارجية-فرنسا-السابق-عرضا-للعمل-كمستشار-للصناعة-الدفاعية-السعودية-1071370101.html
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أخبار فرنسا , السعودية, العالم العربي
أخبار فرنسا , السعودية, العالم العربي

فرنسا تؤكد أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع السعودية ووزير دفاعها يزور المملكة في فبراير

11:01 GMT 23.12.2022
© وزارة خارجية المملكة العربية السعوديةولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
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أكدت فرنسا أنها ستعزز التعاون الدفاعي مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات، معربة عن التزامها بالشراكة التاريخية مع المملكة.
جاء ذلك في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم أمس الخميس، أعربا خلاله عن رغبة مشتركة في تعميق الشراكة التاريخية في المجال الدفاعي بين البلدين، وفقا لموقع قناة "العربية" الإخباري.
وناقش الوزيران ملفات إقليمية ودولية عدة، بينها الأوضاع في المنطقة خصوصا في لبنان واليمن.
واتفقا على تعزيز الحوار بينهما بشأن التهديدات التي تطول مصالح فرنسا والسعودية وأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا.
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
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وذكَّر الوزير لوكورنو خلال الاتصال بتمسك بلاده العميق بأمن واستقرار المملكة وأعلن نيته زيارتها في فبراير/شباط المقبل.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه غران جان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن فرنسا "تتقاسم مع السعودية النضال نفسه، وهو مكافحة الإرهاب".
وتابع: "لدينا تعاون دفاعي وثيق مع السعودية"، مضيفاً أن "فرنسا والسعودية والإمارات تكافح تنظيم إرهاب القاعدة".
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