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قائد القيادة المركزية الأمريكية: نبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة مسيرات إيران
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة مسيرات إيران
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T07:38+0000
2022-12-23T07:38+0000
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وأضاف كوريلا خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، يومالخميس، أن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".وأشار إلى أن إيران تعمل على "بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول مع حمولات مميتة بشكل متزايد".وأوضح أن واشنطن تنظر إلى هذه المسيرات بالطريقة نفسها التي كانت تنظر بها إلى العبوات المتفجرة بدائية الصنع إبان تواجد قواتها في أفغانستان والعراق.واعتبر القائد الأمريكي أن إيران "تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال قدرات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة"، لافتا إلى أن المجموعات الموالية لطهران "تهاجم بصورة روتينية قوات الولايات المتحدة، وشركاءها في العراق وسوريا".وأردف: "إيران مستمرة في انتهاك العقوبات وإرسال الأسلحة للمجموعات التابعة لها عبر خطوط الشحن والمياه الدولية".وأكد كوريلا أن القيادة المركزية تستخدم حاليا زوارق مسيرة لرصد السفن التي تسلك مسارا غير معتاد، أو مسارات مرتبطة بأنشطة غير شرعية عنها والإبلاغ عنها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

قائد القيادة المركزية الأمريكية: نبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة مسيرات إيران

07:38 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / - قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا
 قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / -
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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية.
وأضاف كوريلا خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، يومالخميس، أن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".
وأشار إلى أن إيران تعمل على "بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول مع حمولات مميتة بشكل متزايد".
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وأوضح أن واشنطن تنظر إلى هذه المسيرات بالطريقة نفسها التي كانت تنظر بها إلى العبوات المتفجرة بدائية الصنع إبان تواجد قواتها في أفغانستان والعراق.
واعتبر القائد الأمريكي أن إيران "تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال قدرات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة"، لافتا إلى أن المجموعات الموالية لطهران "تهاجم بصورة روتينية قوات الولايات المتحدة، وشركاءها في العراق وسوريا".
وأردف: "إيران مستمرة في انتهاك العقوبات وإرسال الأسلحة للمجموعات التابعة لها عبر خطوط الشحن والمياه الدولية".
وأكد كوريلا أن القيادة المركزية تستخدم حاليا زوارق مسيرة لرصد السفن التي تسلك مسارا غير معتاد، أو مسارات مرتبطة بأنشطة غير شرعية عنها والإبلاغ عنها.
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