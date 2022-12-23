https://sputnikarabic.ae/20221223/كوريا-الشمالية-الولايات-المتحدة-بسلاحها-سببت-إراقة-الدماء-والدمار-لأوكرانيا-1071507815.html

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة سببت بسلاحها إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة سببت بسلاحها إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا

أعلن ممثل وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن كوريا الشمالية تدعو المجتمع الدولي لانتباه على الطابع الإجرامي لتوريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T01:58+0000

2022-12-23T01:58+0000

2022-12-23T01:59+0000

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موسكو– سبوتنيك. وقال الدبلوماسي نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "يجب على المجتمع الدولي التركيز على التصرفات الإجرامية للولايات المتحدة، التي جلبت إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا، بمنحها أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات بكميات كبيرة".وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو نوطة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير إن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال الرئيس الروسي: أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر.وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن حزمة أمنية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا تتضمن نظام باتريوت للدفاع الجوي.

https://sputnikarabic.ae/20221223/البنتاغون-يدرس-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-نظام-باتريوت-في-الولايات-المتحدة-1071507526.html

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