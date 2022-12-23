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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/كوريا-الشمالية-الولايات-المتحدة-بسلاحها-سببت-إراقة-الدماء-والدمار-لأوكرانيا-1071507815.html
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة سببت بسلاحها إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة سببت بسلاحها إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا
أعلن ممثل وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن كوريا الشمالية تدعو المجتمع الدولي لانتباه على الطابع الإجرامي لتوريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T01:58+0000
2022-12-23T01:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو– سبوتنيك. وقال الدبلوماسي نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "يجب على المجتمع الدولي التركيز على التصرفات الإجرامية للولايات المتحدة، التي جلبت إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا، بمنحها أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات بكميات كبيرة".وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو نوطة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير إن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال الرئيس الروسي: أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر.وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن حزمة أمنية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا تتضمن نظام باتريوت للدفاع الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20221223/البنتاغون-يدرس-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-نظام-باتريوت-في-الولايات-المتحدة-1071507526.html
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زعيم كوريا الشمالية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
زعيم كوريا الشمالية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة سببت بسلاحها إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا

01:58 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 01:59 GMT 23.12.2022)
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / STR
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أعلن ممثل وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن كوريا الشمالية تدعو المجتمع الدولي لانتباه على الطابع الإجرامي لتوريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
موسكو– سبوتنيك. وقال الدبلوماسي نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "يجب على المجتمع الدولي التركيز على التصرفات الإجرامية للولايات المتحدة، التي جلبت إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا، بمنحها أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات بكميات كبيرة".
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يدرس تدريب القوات الأوكرانية على نظام "باتريوت" في الولايات المتحدة
01:32 GMT
وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو نوطة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير إن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".
وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال الرئيس الروسي: أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر.
وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن حزمة أمنية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا تتضمن نظام باتريوت للدفاع الجوي.
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Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:20 GMT
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