https://sputnikarabic.ae/20221223/كينيا-ترغب-في-التعاون-مع-روسيا-في-مجالات-صناعة-السيارات-والأدوية-والأسمدة-1071522126.html
كينيا ترغب في التعاون مع روسيا في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة
كينيا ترغب في التعاون مع روسيا في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة
كشف سفير كينيا لدى روسيا، بنسون أوغوتو، اليوم الجمعة، عن تعاون محتمل بين نيروبي وموسكو في مجال صناعة السيارات، بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجالي الأدوية... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T12:34+0000
2022-12-23T12:34+0000
2022-12-23T12:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوغوتو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحث رجال الأعمال الروس على الاستثمار في جميع المجالات".وأضاف: "أدعو الممثلين الروس للحضور إلى كينيا لدراسة وضع السوق وفهم احتياجاتنا. يمكننا التعاون ليس فقط في صناعة السيارات، بل وإنشاء شركات مشتركة في مجالات أخرى".وأوضح أن "المجال الواعد للتعاون يتمثل في إنتاج الأدوية والأسمدة. حالياً نستورد معظم الأسمدة، لكن يمكن إنتاجها على أرضنا. نرغب بتطوير هذه المنطقة".وأشار السفير إلى أن كينيا تسعى لتطوير صناعتها بهدف إنتاج سلع معدة للتصدير إلى الدول الأفريقية والقارات الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221223/كينيا-مستعدة-للنظر-في-استخدام-نظام-الدفع-مير-الروسي-1071508192.html
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كينيا ترغب في التعاون مع روسيا في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة
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كشف سفير كينيا لدى روسيا، بنسون أوغوتو، اليوم الجمعة، عن تعاون محتمل بين نيروبي وموسكو في مجال صناعة السيارات، بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجالي الأدوية والأسمدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوغوتو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
": "نحث رجال الأعمال الروس على الاستثمار في جميع المجالات".
وأضاف: "أدعو الممثلين الروس للحضور إلى كينيا لدراسة وضع السوق وفهم احتياجاتنا. يمكننا التعاون ليس فقط في صناعة السيارات، بل وإنشاء شركات مشتركة في مجالات أخرى".
وأوضح أن "المجال الواعد للتعاون يتمثل في إنتاج الأدوية والأسمدة. حالياً نستورد معظم الأسمدة، لكن يمكن إنتاجها على أرضنا. نرغب بتطوير هذه المنطقة".
وأشار السفير إلى أن كينيا
تسعى لتطوير صناعتها بهدف إنتاج سلع معدة للتصدير إلى الدول الأفريقية والقارات الأخرى.