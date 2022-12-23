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كينيا ترغب في التعاون مع روسيا في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة
كينيا ترغب في التعاون مع روسيا في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة
كشف سفير كينيا لدى روسيا، بنسون أوغوتو، اليوم الجمعة، عن تعاون محتمل بين نيروبي وموسكو في مجال صناعة السيارات، بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجالي الأدوية... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-23T12:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوغوتو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحث رجال الأعمال الروس على الاستثمار في جميع المجالات".وأضاف: "أدعو الممثلين الروس للحضور إلى كينيا لدراسة وضع السوق وفهم احتياجاتنا. يمكننا التعاون ليس فقط في صناعة السيارات، بل وإنشاء شركات مشتركة في مجالات أخرى".وأوضح أن "المجال الواعد للتعاون يتمثل في إنتاج الأدوية والأسمدة. حالياً نستورد معظم الأسمدة، لكن يمكن إنتاجها على أرضنا. نرغب بتطوير هذه المنطقة".وأشار السفير إلى أن كينيا تسعى لتطوير صناعتها بهدف إنتاج سلع معدة للتصدير إلى الدول الأفريقية والقارات الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221223/كينيا-مستعدة-للنظر-في-استخدام-نظام-الدفع-مير-الروسي-1071508192.html
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كينيا ترغب في التعاون مع روسيا في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة

12:34 GMT 23.12.2022
CC BY 2.0 / Cessna 206 / Lamu, Kenyaإن شوارع مدينة لامو الكينية، الواقعة على جزيرة تحمل نفس الاسم، متشابكة للغاية بحيث لا تستطيع السيارات الدوران هناك. السيارة الوحيدة التي يمكن العثور عليها على الجزيرة هي سيارة لمفوض الشرطة.
إن شوارع مدينة لامو الكينية، الواقعة على جزيرة تحمل نفس الاسم، متشابكة للغاية بحيث لا تستطيع السيارات الدوران هناك. السيارة الوحيدة التي يمكن العثور عليها على الجزيرة هي سيارة لمفوض الشرطة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
CC BY 2.0 / Cessna 206 / Lamu, Kenya
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كشف سفير كينيا لدى روسيا، بنسون أوغوتو، اليوم الجمعة، عن تعاون محتمل بين نيروبي وموسكو في مجال صناعة السيارات، بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجالي الأدوية والأسمدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوغوتو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحث رجال الأعمال الروس على الاستثمار في جميع المجالات".
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
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04:35 GMT
وأضاف: "أدعو الممثلين الروس للحضور إلى كينيا لدراسة وضع السوق وفهم احتياجاتنا. يمكننا التعاون ليس فقط في صناعة السيارات، بل وإنشاء شركات مشتركة في مجالات أخرى".
وأوضح أن "المجال الواعد للتعاون يتمثل في إنتاج الأدوية والأسمدة. حالياً نستورد معظم الأسمدة، لكن يمكن إنتاجها على أرضنا. نرغب بتطوير هذه المنطقة".
وأشار السفير إلى أن كينيا تسعى لتطوير صناعتها بهدف إنتاج سلع معدة للتصدير إلى الدول الأفريقية والقارات الأخرى.
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