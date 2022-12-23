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https://sputnikarabic.ae/20221223/كينيا-مستعدة-للنظر-في-استخدام-نظام-الدفع-مير-الروسي-1071508192.html
كينيا مستعدة للنظر في استخدام نظام الدفع "مير" الروسي
كينيا مستعدة للنظر في استخدام نظام الدفع "مير" الروسي
قال السفير الكيني لدى روسيا، بنسون أوجوتو، إن كينيا مستعدة للنظر في إمكانية استخدام نظام الدفع الروسي "مير" والآليات البديلة الأخرى لتسهيل التجارة مع موسكو. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T04:35+0000
2022-12-23T04:35+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" إن كينيا ستكون مستعدة لمناقشة استخدام نظام الدفع "مير" إذا قدمت روسيا مثل هذا الاقتراح، مضيفًا أن الدولة الأفريقية يجب أن تدرس جميع الخيارات.كما قال أوجوتو إن كينيا تستكشف جميع البدائل الممكنة حتى يستمر التعاون الثنائي بين روسيا وكينيا.وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.يشار إلى أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221025/خبير-مصرفي-يؤكد-أن-ربط-نظامي-الدفع-المصري-ميزة-والروسي-مير-أمر-جيد-اقتصاديا-لكن-السياسة-تعوقه-1069472822.html
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روسيا, كينيا, العالم
روسيا, كينيا, العالم

كينيا مستعدة للنظر في استخدام نظام الدفع "مير" الروسي

04:35 GMT 23.12.2022
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© unikassa.ru
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قال السفير الكيني لدى روسيا، بنسون أوجوتو، إن كينيا مستعدة للنظر في إمكانية استخدام نظام الدفع الروسي "مير" والآليات البديلة الأخرى لتسهيل التجارة مع موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" إن كينيا ستكون مستعدة لمناقشة استخدام نظام الدفع "مير" إذا قدمت روسيا مثل هذا الاقتراح، مضيفًا أن الدولة الأفريقية يجب أن تدرس جميع الخيارات.
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كما قال أوجوتو إن كينيا تستكشف جميع البدائل الممكنة حتى يستمر التعاون الثنائي بين روسيا وكينيا.
وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.
يشار إلى أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
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