https://sputnikarabic.ae/20221223/لابيد-نتنياهو-ضعيف-وسيشكل-الحكومة-الأكثر-تطرفا-في-تاريخ-البلاد-1071525546.html

لابيد: نتنياهو ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد

لابيد: نتنياهو ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، إن خلفه، بنيامين نتنياهو، ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T13:54+0000

2022-12-23T13:54+0000

2022-12-23T13:54+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/06/1069883200_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_5e264d1c53bdeb1bcbdff209091cb582.jpg

ونشر لابيد تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، اتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بالضعف أمام كل من عضوي الكنيست، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.وأوضح يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو لم يشكلها الأخير بل شكلها كل من سموتريتش وبن غفير ومعهما آريه درعي.يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، قد أبلغ، الأربعاء الماضي، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة.وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر. وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتسوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو