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https://sputnikarabic.ae/20221223/لابيد-نتنياهو-ضعيف-وسيشكل-الحكومة-الأكثر-تطرفا-في-تاريخ-البلاد-1071525546.html
لابيد: نتنياهو ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد
لابيد: نتنياهو ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، إن خلفه، بنيامين نتنياهو، ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T13:54+0000
2022-12-23T13:54+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، اتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بالضعف أمام كل من عضوي الكنيست، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.وأوضح يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو لم يشكلها الأخير بل شكلها كل من سموتريتش وبن غفير ومعهما آريه درعي.يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، قد أبلغ، الأربعاء الماضي، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة.وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر. وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتسوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو

لابيد: نتنياهو ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد

13:54 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، إن خلفه، بنيامين نتنياهو، ضعيف وسيشكل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، اتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بالضعف أمام كل من عضوي الكنيست، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأوضح يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو لم يشكلها الأخير بل شكلها كل من سموتريتش وبن غفير ومعهما آريه درعي.
يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، قد أبلغ، الأربعاء الماضي، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة.
وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.
وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر. وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتسوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر.
وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
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