https://sputnikarabic.ae/20221223/لافروف-عن-رفض-وزير-خارجية-أرمينيا-القدوم-إلى-روسيا-يجب-ألا-نتجنب-المحادثات-الثلاثية-1071526383.html

لافروف عن رفض وزير خارجية أرمينيا القدوم إلى روسيا: يجب ألا نتجنب المحادثات الثلاثية

لافروف عن رفض وزير خارجية أرمينيا القدوم إلى روسيا: يجب ألا نتجنب المحادثات الثلاثية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في تعليقه على رفض وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، القدوم إلى موسكو لإجراء محادثات، بأنه على الرغم... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T14:41+0000

2022-12-23T14:41+0000

2022-12-23T14:44+0000

روسيا

العالم

ناغورني قره باغ

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف: "هذه الحوادث، التي لا مفر منها في أي نزاع والتي، بالطبع، تحتاج إلى النظر فيها على وجه السرعة ومحاولة تسويتها، ستستمر لفترة أطول، وأكثر، إذا رفض أحد الطرفين في كل مرة بعد كل حادث، المشاركة في جولات المفاوضات المتفق عليها. ذلك لن يحقق أي فائدة لأحد أبدا".وأشار لافروف إلى أن أرمينيا لم تستخدم القنوات الدبلوماسية لإبلاغ روسيا برفض اللقاء الثلاثي في موسكو مع وزيري خارجية أذربيجان وروسيا.هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت يوم أمس الخميس، بأن لقاء وزراء خارجية، روسيا وأرمينيا وأذربيجان، الذي كان من المفترض أن يبحث إعداد معاهدة سلام، خطط لعقده في 23 ديسمبر/ كانون الأول، لكن يريفان رفضت المشاركة.وجاء في بيان الوزارة على موقعها: "تم الإعراب عن الأسف لقرار يريفان رفض المشاركة في لقاء وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا المقرر عقده في 23 ديسمبر/ كانون الأول، في موسكو لبحث مسائل إعداد معاهدة سلام".تعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/ شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.

https://sputnikarabic.ae/20221223/مؤتمر-صحفي-مشترك-لوزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأذربيجاني-1071521713.html

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