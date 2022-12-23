https://sputnikarabic.ae/20221223/مارتينيز-يستهدف-تشواميني-بتصريح-استفزازي-1071516040.html
مارتينيز يستهدف تشواميني بتصريح استفزازي
مارتينيز يستهدف تشواميني بتصريح استفزازي
عاد الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لإطلاق التصريحات الاستفزازية بحق لاعبي المنتخب الفرنسي مستهدفا في هذه المرة أوريلين تشواميني. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:51+0000
2022-12-23T09:51+0000
2022-12-23T09:51+0000
رياضة
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وتحدث مارتينيز عما قام به قبل تصديه لركلة تشواميني، في تصريح لقناة "آر إم سي" الفرنسية، قائلا: "كنت أعلم أن "الصبي" سيكون متوترًا.. حاولت أن أؤثر فيه ذهنيًا، من خلال رمي الكرة والتحدث معه، وقد نجحت في ذلك، حيث مرت تسديدته على الجانب".وكان الحارس قد أثار كذلك ضجة كبيرة خلال مشاركته بأفراح التتويج بالبطولة عندما ظهر حاملا دمية على شكل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، في استفزاز صريح، قبل أن يهاجم اللاعب الآخر تشواميني.هذا وأنقذ حارس الأرجنتين تسديدة كينغسلي كومان، خلال سلسة ركلات الترجيح، ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالًا في كأس العالم، والأول له في البطولة منذ 1986.وتُوج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم قطر 2022، بعد فوزه في المباراة النهائية أمام نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء المواجهة في وقتيها الرسمي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
مارتينيز يستهدف تشواميني بتصريح استفزازي
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عاد الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لإطلاق التصريحات الاستفزازية بحق لاعبي المنتخب الفرنسي مستهدفا في هذه المرة أوريلين تشواميني.
وتحدث مارتينيز عما قام به قبل تصديه لركلة تشواميني، في تصريح لقناة
"آر إم سي" الفرنسية، قائلا: "كنت أعلم أن "الصبي" سيكون متوترًا.. حاولت أن أؤثر فيه ذهنيًا، من خلال رمي الكرة والتحدث معه، وقد نجحت في ذلك، حيث مرت تسديدته على الجانب".
وكان الحارس قد أثار كذلك ضجة كبيرة خلال مشاركته بأفراح التتويج بالبطولة عندما ظهر حاملا دمية على شكل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، في استفزاز صريح، قبل أن يهاجم اللاعب الآخر تشواميني.
هذا وأنقذ حارس الأرجنتين تسديدة كينغسلي كومان، خلال سلسة ركلات الترجيح، ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالًا في كأس العالم، والأول له في البطولة منذ 1986.
وتُوج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم قطر 2022، بعد فوزه في المباراة النهائية أمام نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء المواجهة في وقتيها الرسمي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).