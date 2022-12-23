https://sputnikarabic.ae/20221223/مسؤول-عراقي-عازمون-على-نجاح-بطولة-خليجي-25-1071516258.html
مسؤول عراقي: عازمون على نجاح بطولة "خليجي 25"
مسؤول عراقي: عازمون على نجاح بطولة "خليجي 25"
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، امس الخميس، أن بلاده مستعدة تماما لاستضافة ونجاح بطولة "خليجي 25". 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:54+0000
2022-12-23T09:54+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن عمر الوائلي، أن هيئة المنافذ الحدودية في بلاده مستعدة لاستقبال الجماهير والفرق المشاركة في بطولة "خليجي 25".وحددت السلطات العراقية مَنفذين سيكون لهما الثقل الأكبر لاستقبال الجماهير، وهما منفذي صفوان ومطار البصرة، حيث أشار الوائلي إلى "تعزيز المنافذ بالموارد البشرية الكافية لضمان انسيابية دخول الجماهير وضمان إجراءات سلامة التفتيش".ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح البطولة الخليجية، وإظهار العراق بالمظهر الذي يليق بهذا الاسم الكبير، منوها إلى أن محافظة البصرة التي تستضيف البطولة تبذل الجهود لتهيئة الصالات وترميم واستحداث صالات جديدة في مطارها وكذلك في منفذ صفوان الحدودي استعدادا لاستضافة البطولة.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية:وشدد عمر الوائلي على أن بطولة "خليجي 25" ستكون على مستوى عال من التنظيم.ويذكر أن بطولة كأس الخليج في نسختها الـ25 ستقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 - 19 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بين منتخبي العراق وسلطنة عمان.
https://sputnikarabic.ae/20220920/البصرة-تنهي-95-من-ملعب-الميناء-الأولمبي-استعدادا-لاستضافة-خليجي-25-1067989336.html
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أخبار العالم العربي, العراق, أخبار الخليج
أخبار العالم العربي, العراق, أخبار الخليج
مسؤول عراقي: عازمون على نجاح بطولة "خليجي 25"
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أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، امس الخميس، أن بلاده مستعدة تماما لاستضافة ونجاح بطولة "خليجي 25".
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن عمر الوائلي، أن هيئة المنافذ الحدودية في بلاده مستعدة لاستقبال الجماهير والفرق المشاركة في بطولة "خليجي 25".
وحددت السلطات العراقية مَنفذين سيكون لهما الثقل الأكبر لاستقبال الجماهير، وهما منفذي صفوان ومطار البصرة، حيث أشار الوائلي إلى "تعزيز المنافذ بالموارد البشرية الكافية لضمان انسيابية دخول الجماهير وضمان إجراءات سلامة التفتيش".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح البطولة الخليجية
، وإظهار العراق بالمظهر الذي يليق بهذا الاسم الكبير، منوها إلى أن محافظة البصرة التي تستضيف البطولة تبذل الجهود لتهيئة الصالات وترميم واستحداث صالات جديدة في مطارها وكذلك في منفذ صفوان الحدودي استعدادا لاستضافة البطولة.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية:
عازمون على نجاح هذه البطولة وإرسال صورة إيجابية لكل دول العالم والمنطقة بأن العراق آمن سالم مرحب بضيوفه.
وشدد عمر الوائلي على أن بطولة "خليجي 25" ستكون على مستوى عال من التنظيم.
ويذكر أن بطولة كأس الخليج في نسختها الـ25 ستقام في مدينة البصرة العراقية
في الفترة من 6 - 19 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بين منتخبي العراق وسلطنة عمان.