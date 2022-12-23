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https://sputnikarabic.ae/20221223/مستشاري-الأمن-الوطني-للولايات-المتحدة-وإسرائيل-يناقشان-التعاون-بين-روسيا-وإيران-1071508045.html
مستشاري الأمن الوطني للولايات المتحدة وإسرائيل يناقشان التعاون بين روسيا وإيران
مستشاري الأمن الوطني للولايات المتحدة وإسرائيل يناقشان التعاون بين روسيا وإيران
أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جيك ساليفان ناقش مع نظيره الإسرائيلي إيال خولاتا التعاون العسكري التقني المتزايد بين روسيا وإيران، في... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T03:35+0000
2022-12-23T03:35+0000
إيران
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واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "ناقشا التعاون المتزايد لروسيا وإيران في المجال العسكري، بما فيه تسليم السلاح الذي يستخدمه الكرملين ضد أوكرانيا، بقصف البنية التحتية المدنية، وتقديم روسيا التقنيات العسكرية لإيران بالمقابل".وأكد الطرفان على عزمهما لمنع التهديدات لمنطقة الشرق الأوسط من طرف إيران وعزمهما لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.محذرا من نوايا إيرانية لتوسيع مشروع تخصيب اليورانيوم و"تكثيف هجماتهم على الدول الإسلامية الصديقة في المنطقة بشتى الطرق"، على حد قوله. وتعهد برنياع بألا "تمتلك إيران أسلحة نووية" أبدا، قائلا إن ذلك "وعد منه ومن الموساد".في وقت سابق اليوم، استنكرت إيران مجددا الاتهامات بأن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرة من أن صبرها الاستراتيجي لن يدوم طويلا أمام تلك الاتهامات المتكررة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الجمهورية الإسلامية ردت مرارا وتكرارا على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقتها السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة.أكدت إيران، يوم الاثنين، بعد اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، أن الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221222/رئيس-الموساد-يحذر-من-تزويد-إيران-لروسيا-بأسلحة-نووية-متقدمة-1071505427.html
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إيران, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إيران, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مستشاري الأمن الوطني للولايات المتحدة وإسرائيل يناقشان التعاون بين روسيا وإيران

03:35 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جيك ساليفان ناقش مع نظيره الإسرائيلي إيال خولاتا التعاون العسكري التقني المتزايد بين روسيا وإيران، في سياق النزاع في أوكرانيا.
واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "ناقشا التعاون المتزايد لروسيا وإيران في المجال العسكري، بما فيه تسليم السلاح الذي يستخدمه الكرملين ضد أوكرانيا، بقصف البنية التحتية المدنية، وتقديم روسيا التقنيات العسكرية لإيران بالمقابل".
صاروخ توبول - إم النووى الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
رئيس الموساد يحذر من تزويد إيران لروسيا "بأسلحة نووية متقدمة"
أمس, 21:00 GMT
وأكد الطرفان على عزمهما لمنع التهديدات لمنطقة الشرق الأوسط من طرف إيران وعزمهما لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.
محذرا من نوايا إيرانية لتوسيع مشروع تخصيب اليورانيوم و"تكثيف هجماتهم على الدول الإسلامية الصديقة في المنطقة بشتى الطرق"، على حد قوله. وتعهد برنياع بألا "تمتلك إيران أسلحة نووية" أبدا، قائلا إن ذلك "وعد منه ومن الموساد".
في وقت سابق اليوم، استنكرت إيران مجددا الاتهامات بأن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرة من أن صبرها الاستراتيجي لن يدوم طويلا أمام تلك الاتهامات المتكررة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الجمهورية الإسلامية ردت مرارا وتكرارا على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقتها السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة.
أكدت إيران، يوم الاثنين، بعد اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، أن الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:20 GMT
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