https://sputnikarabic.ae/20221223/مسيحيو-شرق-سوريا-ينشدون-تراتيل-الميلاد-والأرض-والوطن-1071521251.html

مسيحيو شرق سوريا ينشدون تراتيل الميلاد والأرض والوطن

مسيحيو شرق سوريا ينشدون تراتيل الميلاد والأرض والوطن

صدحت حناجر شباب وشابات جوقة مار أفرام السرياني التابعة لمطرانية السريان الأرثوذكس للجزيرة والفرات في مدينة الحسكة السورية، بتراتيل دينية وأغاني تمجد الوطن... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

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رغم ما تعينه منطقة الجزيرة السورية من الاحتلالات والحصار والظروف الاقتصادية الصعبة والتهديدات التركية المستمرة، لا يفوت سريان ومسيحيو الجزيرة السورية أي مناسبة أو عيد، إلا ويؤكدون خلالها التصاقهم بأرض أجدداهم وآبائهم وحبهم لوطنهم سوريا.في ظل معاناتهم كما كل السوريين من تبعات الحرب والحصار وانقطاع لمياه الشرب والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، حول السريان استعداداتهم للميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة إلى تظاهرات اجتماعية شهدت، إلى جانب الموسيقى والتراتيل الدينية وإنارة شجرة الميلاد، تأكيدهم على رفض كل أشكال الاحتلال والحرب والإرهاب والحصار، وأكدوا تمسكهم بوطنهم الأم سوريا وعلى أنهم جزء لا يتجزأ من هذا النسيج.خلال الأمسية الغنائية الدينية التي حضرها عدد كبير من سكان مدينة الحسكة ومن كافة المكونات، تم أيضا عرض مسرحية سلطت الضوء على المعاناة التي تشهدها المنطقة ومنها، هجرة الشباب وفقدان المعيل لكبار السن وغياب أجواء العيد والفرح، كما حثت المسرحية أبناء الجزيرة على حب الوطن والآخرين وضرورة مساعدة المحتاجين في ظل هذه الظروف.مغارة السلاموشبه مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، الحبر الجليل مار موريس عمسيح خلال حديثه، لمراسل "سبوتنيك"، هذا المكان (خيمة روضة الأمل) بمغارة بيت لحم في فلسطين المحتلة، والتي شهدت ولادة المسيح رسول المحبة والسلام، "حيث نوجه رسالتنا إلى العالم أجمع، مثل ما قال السيد المسيح سلامي أترك لكم سلامي ليس كسلام العالم، لذلك نطلب من الله بهذه الأيام العصيبة والتي تشهد توديعنا لعام واستقبالنا لعام جديد أن ينشر السلام في سوريا والعالم أجمع".أوضح المطران عمسيح: "أجواء عيد الميلاد هي للفرح والمحبة فهو عيد الفرح وعيد السلام وخلال سنوات الحرب في سوريا كان أملنا ورجاؤنا أن تتخلص سوريا من معاناتها وآلامها لتعود كما كانت، فالآلام هي طريق إلى الفرح بعد تجاوز الصعوبات وقساوة الحرب، الأمل قائم دائما، وسوريا بحاجة للسلام".وتابع: "إننا في غمرة الأفراح نتحدى كل الصعاب ونرنم لوليد المغارة، وإننا كأبناء سورية نعيش الفرح ونعطي الفرح والسلام لمن يريدون السلام، ونصلي لوليد المغارة ليبعد الشر عن سورية وشعبها، وينصر جيشها ويعم الأمن والاستقرار في ربوعها".رسائل محبةوبدورها، لفتت قائدة جوقة "مار أفرام السرياني"، ليدي جورج عسكر، في تصريح لــ"سبوتنيك"، إلى أن الجوقة وجهت رسائل محبة وسلام بتقديمها ترانيم ميلادية بجميع لغات الجزيرة السورية العربية والسريانية والأرمنية والآشورية والكلدانية، إضافة إلى الإنكليزية والتي حملت رسائل محبة وسلام وفرح للعالم وسورية بعد المحن والصعوبات التي تعرضت لها على مدار السنوات الماضية، كما قدمت الجوقة أغاني وطنية أكدت على حب الوطن والتمسك به.وأضافت: "كما قدمنا مسرحية تتضمن مجموعة من الرسائل وهي (رسائل محبة وفرح) لنزرع الفرح في قلوب الناس المتعشة للماء بشكل فعلي ومتعطشة للفرح والسرور منذ زمن، مؤكدين بنفس الوقت تمسكنا بوطننا الأم سوريا وبترابه، رافضين كل أنواع الاحتلالات"، بحسب عسكر.وأعرب المشاركون في الريسيتال والحاضرون عن ثقتهم بأبناء سورية وقائدها وجيشها لتجاوز كل الصعاب والقضاء على كل ما يهددهم ويزعزع استقرارهم، لافتين إلى أن الاحتفال بالأعياد ونشر الفرح والسلام ليعرف العالم أن سورية ستبقى الحضارة والتاريخ وبلد التآخي والسلام رغم وجود الاحتلال وما يمارسه من انتهاكات لتبقى المنطقة في حالة عدم استقرار.وتعيش محافظة الحسكة السورية منذ سنوات احتفالات وتجهيزات خجولة، نتيجة ظروف المحافظة والجزيرة السورية بشكل عام التي ترسخ تحت الاحتلالين الأمريكي والتركي وميليشياتهما، والحصار الاقتصادي الخانق بحق أبنائها بشكل خاص ولكافة المكونات وانقطاع مياه الشرب عنهم وانتشار الأوبئة.

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