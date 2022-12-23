https://sputnikarabic.ae/20221223/نوفاك-روسيا-ستحظر-إمدادات-النفط-للدول-التي-تمتثل-لسقف-الأسعار-ومستعدون-لخفض-الإنتاج-1071508509.html
نوفاك: روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار ومستعدون لخفض الإنتاج
نوفاك: روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار ومستعدون لخفض الإنتاج
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، صباح اليوم الجمعة، أن روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار وموسكو مستعدة لخفض الإنتاج. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T04:50+0000
2022-12-23T04:50+0000
2022-12-23T05:16+0000
روسيا
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وأشار نوفاك إلى أن بلاده سترد على قرار فرض سقف أسعار على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتوجات البترولية للدول والكيانات القانونيو التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، لافتا أن موسكو مستعدة لخفظ الانتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5 و7%، مضيفا أنه وفقًا لنتائج العام سينمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% إلى 535 مليون طن، كما سيزداد تكرير النفط بنسبة 5%.وذكّر نوفاك أن روسيا تعد مرسوما خاصا سيتم إصداره قريبا بشأن رد موسكو على قرار فرض سقف لسعر نفط الخام الذي حددته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.وفي سياق متصل، كشف نوفاك عن انخفاض جزئي في انتاج الغاز بحوالي 18-20% وبالرغم من ذلك ستقوم روسيا بانتاج 671 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام وهذا أيضًا حجم كبير سيتم بيع حوالي 470 مليار متر مكعب.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نوفاك: روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار ومستعدون لخفض الإنتاج
04:50 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 05:16 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، صباح اليوم الجمعة، أن روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار وموسكو مستعدة لخفض الإنتاج.
وأشار نوفاك إلى أن بلاده سترد على قرار فرض سقف أسعار
على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتوجات البترولية للدول والكيانات القانونيو التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، لافتا أن موسكو مستعدة لخفظ الانتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5 و7%، مضيفا أنه وفقًا لنتائج العام سينمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% إلى 535 مليون طن، كما سيزداد تكرير النفط بنسبة 5%.
وذكّر نوفاك أن روسيا تعد مرسوما خاصا سيتم إصداره قريبا بشأن رد موسكو على قرار فرض سقف لسعر نفط الخام الذي حددته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، كشف نوفاك عن انخفاض جزئي في انتاج الغاز بحوالي 18-20% وبالرغم من ذلك ستقوم روسيا بانتاج 671 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام وهذا أيضًا حجم كبير سيتم بيع حوالي 470 مليار متر مكعب.