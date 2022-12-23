https://sputnikarabic.ae/20221223/نوفاك-يتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-العام-المقبل-ويحدد-السعر-التقريبي-1071512703.html
نوفاك يتوقع ارتفاع أسعار النفط العام المقبل ويحدد السعر التقريبي
نوفاك يتوقع ارتفاع أسعار النفط العام المقبل ويحدد السعر التقريبي
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا في أوروبا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T08:50+0000
2022-12-23T08:50+0000
2022-12-23T08:50+0000
اقتصاد
العالم
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وقال نوفاك في تصريح لقناة "روسيا 24" إن أسعار النفط في أوروبا ستشهد ارتفاعا اعتبارا من شهر فبراير/شباط المقبل.وأضاف: "في العام المقبل، اعتبارا من فبراير، يدخل الحظر المفروض على توريد المنتجات البترولية إلى أوروبا حيز التنفيذ، وهذه لحظة غير مؤكدة للغاية فيما يتعلق بماذا سيتم تعويض المنتجات البترولية الروسية".وأشار إلى أن روسيا ستواصل بيع منتجاتها النفطية في جميع أنحاء العالم وسيتعين على أوروبا العمل بجد من أجل تغطية عجزها.هذا وكان نوفاك قد أعلن أن روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار وموسكو مستعدة لخفض الإنتاج.وأشار إلى أن بلاده سترد على قرار فرض سقف أسعار على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات القانونية التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، لافتا إلى أن موسكو مستعدة لخفض الإنتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5 و7%.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
نوفاك يتوقع ارتفاع أسعار النفط العام المقبل ويحدد السعر التقريبي
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توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا في أوروبا.
وقال نوفاك في تصريح لقناة "روسيا 24" إن أسعار النفط في أوروبا ستشهد ارتفاعا اعتبارا من شهر فبراير/شباط المقبل.
وأضاف: "في العام المقبل، اعتبارا من فبراير، يدخل الحظر المفروض على توريد المنتجات البترولية إلى أوروبا حيز التنفيذ، وهذه لحظة غير مؤكدة للغاية فيما يتعلق بماذا سيتم تعويض المنتجات البترولية الروسية".
وأشار إلى أن روسيا ستواصل بيع منتجاتها النفطية في جميع أنحاء العالم وسيتعين على أوروبا العمل بجد من أجل تغطية عجزها.
وتوقع في الوقت ذاته أن تتراوح أسعار النفط في العام المقبل بين 70 إلى 100 دولار للبرميل مع احتمالية زيادة في الأسعار.
هذا وكان نوفاك قد أعلن أن روسيا ستحظر إمدادات
النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار وموسكو مستعدة لخفض الإنتاج.
وأشار إلى أن بلاده سترد على قرار فرض سقف أسعار
على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات القانونية التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، لافتا إلى أن موسكو مستعدة لخفض الإنتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5 و7%.